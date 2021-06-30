Это позитивно отразится на экономике России: эксперты оценили ситуацию с нефтью

Если объем добычи нефти будет увеличен в августе, то это положительно отразится на российской экономике и рубле. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что нефть завершила вчерашний день в нейтральной динамике.

«В моменте она опускалась до отметки 73,50 долларов за баррель, но к концу торговой сессии смогла немного укрепиться в районе 74,50. Сегодня в ходе утренних торгов нефть снова снизилась до 74. В последние дни происходит коррекция на рынке нефти. Вчера эта коррекция немного приостановилась, а сегодня пытается немного дальше развиться», — говорят они.

Аналитики отмечают, что ситуация снижения цен на нефть является абсолютно нормальной.

«Коррекция идет в рамках чисто технического фактора. С начала года нефть прибавила фактически 50% — достаточно серьезное движение наверх. Также изменения обусловлены опасениями участников рынка касательно распространения нового штамма коронавируса «Дельта плюс». Пока нет официальных подтверждений, что действующая вакцина справляется с новым штаммом. Соответственно, на этом фоне вводятся дополнительные ограничения в некоторых странах, где отмечаются вспышки заболевания», — объяснили эксперты.

Эксперты рассказали, что, согласно данным Американского института нефти, запасы «черного золота» сократились на 8,15 миллионов баррелей при прогнозе в 4,46. Как подчеркивают аналитики, это говорит о том, что в США на фоне достаточно активной вакцинации спрос на энергоносители с каждым днем становится все выше и выше.

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«К концу года прогнозируется дефицит нефти в размере 1,7 миллионов долларов баррелей в сутки. Спрос пока сохраняется на уровне 6 миллионов баррелей в сутки. Прогнозируется к концу года, что коммерческие запасы нефти снизятся на 126 миллионов относительно среднего значения запасов в период с 2015 по 2019 год», — заявляют они.

По словам аналитиков, участники рынка прогнозируют, что ограничения будут ослаблены. На рынок дополнительно поступит примерно 550 тысяч баррелей в сутки, но этого может быть недостаточно.

«В связи с этим нефть может продолжить рост, потому что дефицит значительно превышает текущие возможные новые объемы, которые ОПЕК сможет предоставить рынку. В целом глобальная тенденция роста нефти продолжает оставаться актуальной. Диапазон составляет от 73 до 76 долларов за баррель», — говорят они.

Что касается золота, то вчера оно снизилось с отметки 1780 до уровня 1750.

«Золото попало под давление на фоне прежде всего динамики доллара. Доллар смог вчера немного укрепиться — преодолеть отметку 92 пункта. Участники рынка опасаются, что ФРС может начать сворачивать стимулирование в более раннее время, чем прогнозировалось ранее. Представитель ФРС Кристофер Уоллер вчера заявил, что, учитывая текущий уровень инфляции и восстановление экономики, сворачивание антикризисных мер может произойти уже в этом году, а повышение ставки может состояться в конце 2022 года. На этом фоне сейчас золото находится под очень серьезным давлением. Сейчас внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по занятости. Все чиновники ФРС говорят, что о сворачивании мер можно будет задуматься, когда рынок труда полностью восстановится. Пока актуальный диапазон по золоту — 1740–1800», — рассказывают эксперты.

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Аналитики отметили и вчерашнее ослабление российской валюты. Доллар вчера вырос с отметки 72,10 до 72,75.

«В ходе утренних торгов доллар продолжил укрепляться. Сейчас участники рынка ждут итогового решения ОПЕК касательно того, будет ли увеличена добыча в августе, поскольку это позволит России нарастить объем экспорта нефти, а это позитивно отразится и на бюджете, и на экономике нашей страны, и на рубле в том числе», — заключили они.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ получит более 17 миллиардов рублей на лечение тяжелобольных детей. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денежных средств на помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями.