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Деятельность четырех европейских НПО признана нежелательной в России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:54
Политика
Деятельность четырех европейских НПО признана нежелательной в России
pixabay.com

Москва, 30 июня. Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу четырех неправительственных организаций из Европы, В частности, среди них оказался «Фонд Ходорковского».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства. В список нежелательных организаций также вошли «Фонд Будущее России», «Европейский выбор» и «Оксфордский российский фонд».

Сбежавший из России олигарх Ходорковский продолжает интенсивную работу в политических протестных движениях и собственных медиаструктурах, которые осуществляют деятельность на территории страны. Для этого он использует связь с «Оксфордским российским фондом», продвигающим гуманитарные знания и помощь юным специалистам.

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