Деятельность четырех европейских НПО признана нежелательной в России

Москва, 30 июня. Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу четырех неправительственных организаций из Европы, В частности, среди них оказался «Фонд Ходорковского».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства. В список нежелательных организаций также вошли «Фонд Будущее России», «Европейский выбор» и «Оксфордский российский фонд».

Сбежавший из России олигарх Ходорковский продолжает интенсивную работу в политических протестных движениях и собственных медиаструктурах, которые осуществляют деятельность на территории страны. Для этого он использует связь с «Оксфордским российским фондом», продвигающим гуманитарные знания и помощь юным специалистам.