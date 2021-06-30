Источник дал актуальную информацию о состоянии певицы МакSим

Москва, 30 июня. Источник ФАН, близкий к семье находящейся в коме певицы МакSим (Марина Максимова), поделился актуальной информацией о состоянии исполнительницы.

МакSим писала в Instagram, что 11 июня ощутила первые признаки простуды. Затем у певицы поднялась температура, которая не сбивалась. В итоге Максимову госпитализировали с пневмонией, при этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат.

Исполнительницу хита «Нежность» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон. СМИ писали, что у МакSим поражено 80% легких.

По данным источника ФАН, певица по-прежнему остается в тяжелом состоянии. 30 июня врачи не зафиксировали изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону.

В прессе появлялась информация, что у МакSим якобы обнаружили поражение печени. Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская опровергла подобные сообщения, отметив, что перед вводом в искусственную кому медики провели полное обследование знаменитости.