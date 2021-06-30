Вероятный виновник смертельного ДТП в Ленобласти является законопослушным водителем

Санкт-Петербург, 30 июня. Водитель грузовика Scania, который совершил наезд на попутные автомобили на федеральной трассе «Кола», редко нарушал ПДД, сообщает источник ФАН.

Мужчина дважды привлекался к административной ответственности. Правонарушения не были серьезными, гражданину назначали штрафы в размере 500 рублей и 3 тыс. рублей.

Во вторник ФАН установил личность вероятного виновника массового ДТП — им оказался Николай С. В результате инцидента погиб один ребенок, еще шестеро взрослых и двое детей пострадали.