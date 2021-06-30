Учения SeaBreeze-2021: как НАТО превращает Черное море в поле битвы с Россией

НАТО начала проведение крупномасштабных военно-морских учений SeaBreeze-2021 в акватории Черного моря. Анонсы о них в западной прессе прозвучал так, словно действия Альянса стали ответом на угрозы России открыть огонь по кораблям Великобритании и Нидерландов, маневрировавших неподалеку от Крыма.

Иностранному читателю все подано таким образом, словно НАТО решительно навалился всеми силами на российский Черноморский флот, подавляя опасность, которую не так давно пришлось пережить экипажам британского эсминца D-36 Defender и голландского фрегата F-805 Evertsen.

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Про «британца» сказано уже много — российское Минобороны оперативно выдало пресс-релиз. Это привлекло внимание международной общественности, а Лондон попытался опровергнуть очевидное (и это впоследствии подтвердил сам командир британского эсминца).

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi ve Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı HNLMS Evertsen savaş gemisinin, bugün Odesa limanına giriş yaptığı bildirildi. pic.twitter.com/PAyx8p9aVi — Middle East News (@MiddleastN) June 18, 2021

В то же время о ситуации с голландским фрегатом до последнего времени было известно довольно мало. Очевидно, всему виной полное бессилие, проявленное экипажем корабля в тот момент, когда с ним решили близко познакомиться российские моряки и летчики морской авиации.

А дело в том, что направлявшийся в сторону Крыма, и находящийся в международных водах фрегат F-805 Evertsen еще «на дальних подступах» был встречен российским малым ракетным кораблем «Ингушетия» и нарядом истребителей-бомбардировщиков.

mil.ru / Минобороны России

Самолеты показали европейскому кораблю подвешенные бомбы и противокорабельные ракеты, откровенно намекая на силовое решение спора, если командир фрегата, как и накануне капитан британского корабля, решит войти в территориальные воды РФ.

В отличие от ситуации с эсминцем Defender, когда у пограничников после пересечения им государственной границы Российской Федерации появилось право открыть огонь, все действия с голландским фрегатом производились в нейтральных водах. По этой причине никто никому по курсу не стрелял, бомб не кидал и не выдавал предупреждений по радио.

Федеральное агентство новостей /

Но само присутствие МРК «Ингушетия» (корабль вооружен достаточно для того, чтобы при необходимости расправиться с иностранным фрегатом) и самолетов, оснащенных противокорабельными ракетами, наглядно показало, с чем придется иметь дело голландскому экипажу, если они продолжат движение в сторону российской границы. И Evertsen ретировался.

«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

И вот — учения SeaBreeze-2021, которые продолжатся до 10 июля. Военно-морское ведомство США отмечает, что в маневрах участвуют представители 32 государств со всех континентов мира — пять тысяч человек, 32 боевых корабля, 40 самолетов. Также заявлено, что в учениях примут участие 18 диверсионно-разведывательных групп специального назначения из нескольких стран.

Заявленные цели учений:

отработка навыков ведения борьбы на море;

противовоздушная и противолодочная оборона;

проведение поисково-спасательных операций;

отработка операций диверсионно-разведывательного характера.

«Соединенные Штаты гордятся партнерством с Украиной в проведении многонациональных учений SeaBreeze-2021, которые помогут повысить оперативную совместимость и возможности участвующих стран. Мы стремимся поддерживать безопасность Черного моря», — заявила Кристина Квин, представитель посольства США на Украине.

Известно, что в Черное море вошел американский иджис-эсминец DDG-71 Ross, а Великобритания нарастила свои силы патрульным кораблем P-224 Trent.

Вообще, география участников этих международных учений поражает. Складывается такое впечатление, что добиться внимания со стороны Черноморского флота спешат все, кто или забыл, или не знал, как вести морскую войну. Так, в учениях принимают участие такие «мощные военно-морские державы», как Австралия, Бразилия, Литва, Латвия, Эстония, Сенегал, Пакистан, Молдова и другие.

Facebook / Marinha do Brasil

И если в отношении некоторых (учитывая имеющийся у них хоть какой-то флот) еще можно что-то предполагать, то, что говорить про те страны, которые в боевом составе своих флотов имеют лишь катера?

Безусловно, данные страны явились в Черное море с одной целью: доказать России, что все они — сила, и если будет надо, то выступят единым фронтом в деле борьбы с ненавистной им страной.

mil.ru/ / Министерство обороны РФ

Моряки ВМФ РФ наверняка рады потренироваться, так сказать, вживую. А учитывая тот факт, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» накануне ушли в Средиземное море для выполнения более важных задач, можно предположить, что российское командование трезво оценивает состав участников SeaBreeze-2021. Оно считает оставшиеся в регионе корабли и подводные лодки достаточным фактором сдерживания для пресечения возможных провокаций.

К примеру, Минобороны сообщило, что в море вышла дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», несущая на борту крылатые ракеты «Калибр».

Судя по всему, Черноморский флот примет самое активное участие SeaBreeze-2021. А вот какую оценку получит ВМФ РФ за эти учения — покажет время и западная пресса.