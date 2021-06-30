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Хуснуллин оценил вопрос строительства метро в Челябинске

Экономика
Хуснуллин оценил вопрос строительства метро в Челябинске
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Челябинск, 30 июня. После окончания прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с заявлением по ситуации с челябинским метро.

Заместитель председателя правительства заверил, что метро в городе будет достроено. На проблему долгостроя в ходе прямой линии обратил внимание глава государства. Он сообщил, что работы по достройке потребуют вложений на уровне 40 млрд рублей и отметил, что в стране есть средства на эти цели.

Затем губернатор челябинской области Алексей Текслер заявил, что в 2022 году начнется строительство метро, а завершить его власти рассчитывают в 2025 году.

«По метро в Челябинске президент отметил, что я уже докладывал ему по данному вопросу, благодаря его решению по инфраструктурно-бюджетным кредитам этот объект будет достроен», — сообщил Хуснуллин в Instagram.

Президент Путин в ходе прямой линии ответил на множество вопросов россиян, а также пообещал многим разобраться в ситуации. Так, жительница Новокузнецка обратилась к нему с проблемой ненадлежащих условий в местном детском саду. После этого ей начали поступать угрозы. Российский лидер поручил заняться этим вопросом.

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