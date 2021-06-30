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Погребинский предрек Украине новые беспорядки из-за земельной реформы

Политика
Погребинский предрек Украине новые беспорядки из-за земельной реформы
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 30 июня. Верховная рада Украины приняла изменения в законодательство и учредила рынок земли. Эксперт Михаил Погребинский назвал законопроект еще одной схемой для обмана простых украинцев.

Юристы и эксперты в области земельного права уже выразили опасения по поводу того, что законопроект Верховной рады слишком сырой и содержит слишком много оговорок, в особенности по части контроля продаж. Однако 1 июля в стране появится рынок земли. Продажа сельскохозяйственных земель в Украине начнется в любом случае, этого остановить уже нельзя.

В беседе с корреспондентом телеканала «Первый независимый» директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский отметил, что его худшее опасение заключается в том, что страна станет свидетелем новых митингов, когда землевладельцы поймут, что их снова обманули.

«Люди поймут, что происходит с нашим главным достоянием украинского государства. Но пока люди этого не понимают, они озабочены выживанием, думают, что они хоть что-то получат за землю. Получить 1,5 тысячи за гектар — это лучше, чем ничего. Они потратят эти деньги за два месяца и поймут, что их обманули», — посетовал эксперт.

Политолог также счел показательным, что на государственных телеканалах минусы нового закона никто не обсуждает, как и не поднимает вопрос, куда страну заведут потеря земель. Куда охотней каналы, обслуживающие интересы властей, дискутируют о том, как будет выглядеть большой герб Украины.

А вот замглавы «Центра развития земельных правоотношений на Украине» Анатолий Шумский рассказал, что введение земельной реформы поспешное и пока не ясно как власти будут контролировать процесс скупки земель так, чтобы один олигарх не смог при желании скупить себе целую область.

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украина погребинский земельная реформа
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