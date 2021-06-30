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Россия предложила обнулить нездоровую ситуацию с посольством США

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:10
Политика
Россия предложила обнулить нездоровую ситуацию с посольством США
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Российские власти поддерживают обнуление недружественной обстановки с США в вопросе работы диппредставительств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва уже выступала за нормализацию отношений с Вашингтоном в конкретном вопросе. Однако отклика от США так и не последовало.

Ранее американский посол в России Джон Салливан заявил о временном прекращении оказания консульских услуг с начала следующего месяца. По его словам, решение якобы вызвано запретом брать на работу сотрудников из РФ и третьих стран.

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