Россия предложила обнулить нездоровую ситуацию с посольством США

Москва, 30 июня. Российские власти поддерживают обнуление недружественной обстановки с США в вопросе работы диппредставительств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва уже выступала за нормализацию отношений с Вашингтоном в конкретном вопросе. Однако отклика от США так и не последовало.

Ранее американский посол в России Джон Салливан заявил о временном прекращении оказания консульских услуг с начала следующего месяца. По его словам, решение якобы вызвано запретом брать на работу сотрудников из РФ и третьих стран.