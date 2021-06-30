Пользователи Сети согласились с мнением Мураева о разделе Украины

Киев, 30 июня. Если Украина и дальше продолжит закрывать глаза на существующие у нее экономические проблемы, то ее ждет неминуемый развал, рассказал экс-депутат.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина развалится, если ей не удастся выровнять свою экономику и полностью ликвидировать внутренние предпосылки, которые могут спровоцировать серьезный кризис в стране. Мураев также заявил, что если ничего не изменится, Украина может потерять территории в своем нынешнем положении.

«Мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, и десять миллионов граждан доказали это своими ногами. Мы живем в кредит, у нас идет деиндустриализация», — рассказал бывший политик.

Он также отметил, что сейчас среди граждан страны есть тенденция уезжать в страны Евросоюза за поиском лучшей жизни и с каждым годом она все усиливается. Также он спрогнозировал распад Украины на четыре части.

Слова бывшего депутата обсудили в эфире YouTube-канале «НАШ». Большинство зрителей разделили его мнение по поводу дальнейшей судьбы страны. Под роликом разгорелись бурные дискуссии.

«Распад не остановить. Распад в головах», — отреагировал Валера С.

Также некоторые комментаторы предположили, что лучший вариант для Украины сейчас — как можно скорее разделиться на естественные составляющие.

«Жить в такой стране уже невозможно. Народ больше не стерпит», — с печалью прокомментировала заявление бывшего политика пользовательница Валентина К.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой, поэтому страна останется одной из самых бедных еще долгое время.