Большие очереди на вакцинацию от COVID-19 выстраиваются в Москве и Петербурге

Москва, 30 июня. Жители Москвы и Санкт-Петербурга выстраиваются в большие очереди у пунктов вакцинации от коронавируса.

Очередь наблюдается с самого утра у пункта вакцинации в Ледовом дворце Северной столицы. Очевидцы сообщили, что уже к 10:00 в ожидании прививки стояли более 15 человек. Подобная ситуация сложилась в Москве. Горожане выстроились в очередь на вакцинацию от COVID-19 в одном из торговых центров.

Минздрав России направил в регионы страны рекомендации о порядке проведения прививочной кампании. Ведомство сообщило, что вакцинацию переболевших граждан и ревакцинацию можно осуществлять любым зарегистрированным препаратом.