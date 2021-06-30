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Большие очереди на вакцинацию от COVID-19 выстраиваются в Москве и Петербурге

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:11
Общество
Большие очереди на вакцинацию от COVID-19 выстраиваются в Москве и Петербурге
pixabay.com

Москва, 30 июня. Жители Москвы и Санкт-Петербурга выстраиваются в большие очереди у пунктов вакцинации от коронавируса.

Очередь наблюдается с самого утра у пункта вакцинации в Ледовом дворце Северной столицы. Очевидцы сообщили, что уже к 10:00 в ожидании прививки стояли более 15 человек. Подобная ситуация сложилась в Москве. Горожане выстроились в очередь на вакцинацию от COVID-19 в одном из торговых центров.

Минздрав России направил в регионы страны рекомендации о порядке проведения прививочной кампании. Ведомство сообщило, что вакцинацию переболевших граждан и ревакцинацию можно осуществлять любым зарегистрированным препаратом.

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