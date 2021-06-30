Лавров рассказал о результатах переговоров с Чавушоглу по конвенции Монтре

Москва, 30 июня. Россия удовлетворена результатами переговоров с Турцией по конвенции Монтре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Переговоры глав МИД России и Турции зафиксировали, что строительство канала «Стамбул» никак не скажется на параметрах присутствия военных иностранных флотов в Черном море.

«Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре», — заявил Лавров.

Турция планирует провести канал «Стамбул» для соединения Черного и Мраморного морей, он должен будет пройти параллельно Босфору. Данный рукотворный пролив поможет Турции разгрузить другие судоходные каналы. Строительство «Стамбула» обойдется Анкаре примерно в 15 млрд долларов, канал планируют создать за шесть лет.