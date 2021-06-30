Россияне назвали причины, по которым они не могут продвинуться по карьерной лестнице

Москва, 30 июня. Аналитики выяснили, что мешает россиянам активно продвигаться по карьерной лестнице. В опросе приняли участие более пяти тысяч граждан из разных регионов страны.

Более 60% опрошенных в разное время сталкивались с трудностями при продвижении по карьерной лестнице. Более трети респондентов (35%) винят в этом начальство. Еще 32% опрошенных указали на отсутствие у них необходимого опыта для продвижения по службе.

Примерно 31% респондентов недовольны нехваткой свободного времени на семью и хобби из-за постоянной занятости на работе, пишет издание «Вести Подмосковья». Для 23% опрошенных оказалось довольно проблематично совмещать сразу нескольких должностей. Примерно 20% россиян не уверены в своих способностях и компетенции.

Психолог Светлана Шевченко перечислила наиболее распространенные симптомы эмоционального выгорания. Чаще всего такое состояние возникает, когда человек не может справиться с поставленными перед ним задачами. У некоторых людей возникают трудности в правильной расстановке приоритетов.