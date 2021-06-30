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Россияне назвали причины, по которым они не могут продвинуться по карьерной лестнице

Общество
Россияне назвали причины, по которым они не могут продвинуться по карьерной лестнице
pxhere.com

Москва, 30 июня. Аналитики выяснили, что мешает россиянам активно продвигаться по карьерной лестнице. В опросе приняли участие более пяти тысяч граждан из разных регионов страны.

Более 60% опрошенных в разное время сталкивались с трудностями при продвижении по карьерной лестнице. Более трети респондентов (35%) винят в этом начальство. Еще 32% опрошенных указали на отсутствие у них необходимого опыта для продвижения по службе.

Примерно 31% респондентов недовольны нехваткой свободного времени на семью и хобби из-за постоянной занятости на работе, пишет издание «Вести Подмосковья». Для 23% опрошенных оказалось довольно проблематично совмещать сразу нескольких должностей. Примерно 20% россиян не уверены в своих способностях и компетенции.

Психолог Светлана Шевченко перечислила наиболее распространенные симптомы эмоционального выгорания. Чаще всего такое состояние возникает, когда человек не может справиться с поставленными перед ним задачами. У некоторых людей возникают трудности в правильной расстановке приоритетов.

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