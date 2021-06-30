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Вассерман назвал последствия для Чехии в случае ареста российских активов

Политика
Вассерман назвал последствия для Чехии в случае ареста российских активов
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Прага, 30 июня. Политолог призвал представителей других европейских стран не идти на поводу у Чехии.

Публицист, политолог и известный эрудит Анатолий Вассерман заявил, что Чехия, в случае попытки арестовать российское имущество под предлогом компенсации за Врбетице сразу же получит по заслугам.

Вассерман, комментируя надежды Праги отсудить у России более 25 миллионов евро за теракты во Врбетице, подчеркнул, что Прага никак не сможет взыскать деньги. Для этого у нее просто нет рычагов давления. Даже обращение в международный суд, по мнению интеллектуала, не поможет.

«Россия, наученная негативным опытом прошлых лет и предвзятостью подобных структур, просто откажется признавать юрисдикцию данных судов над собой», — пояснил Вассерман.

Также аналитик напомнил, что подобная ошибка Москвой совершалась уже несколько раз.

По его мнению это было сделано в надежде, что международные структуры не захотят портить свою репутацию неправосудными решениями.

Выяснилось, что сегодня мало кого интересует репутация. Именно поэтому Вассерман уверен в том, что Россия откажется признавать какую-либо юрисдикцию по данному делу.

«Что бы там ни решили зарубежные суды, мы просто не будем исполнять это решение», — пояснил Вассерман.

По мнению эрудита, в случае попытки ареста Чехией российских активов на своей территории, реакция Москвы будет незамедлительной. Он напомнил о том, что чешские власти и бизнесмены в России имеют немалые активы, стоимость которых заметно выше российских в Чехии.

Указал Вассерман и на то, что такая же участь постигнет представителей любого государства, которое поддержит чехов.

«Плата за это будет более болезненной, чем потенциальный ущерб, причиненный Москве», — пояснил он.

Во время эфира на Youtube-канале «Радио Аврора», Анатолий Вассерман назвал арест активов «игрой, в которую играют только вдвоем по принципу «Ты мне, я — тебе».

«Если к нам применят подобные меры, то и нам есть к чему их применять», — пояснил эксперт.

Чехия предъявила претензии к России, не предоставив никаких доказательств причастности россиян.

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Все новости / Политика / Вассерман назвал последствия для Чехии в случае ареста российских активов
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