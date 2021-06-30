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МИД Турции сообщил, каким туристам из РФ разрешат въезд без ПЦР-теста

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:06
Общество
МИД Турции сообщил, каким туристам из РФ разрешат въезд без ПЦР-теста
pixabay.com

Анкара, 30 июня. Некоторым гражданам России не потребуется отрицательный результат теста на коронавирус для путешествий по Турции, сообщили в МИД страны.

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне смогут пересечь границу Турции без ПЦР-тестов на COVID-19, сообщил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, въезд в страну открыт гражданам РФ, привитым любой российской вакциной.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Процедура в стране проходит бесплатно. Сделать прививку от COVID-19 может любой житель страны при наличии полиса ОМС и отсутствии медицинских противопоказаний.

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турция россияне туризм
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