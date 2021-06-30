Украинский блогер разоблачил махинацию с эсминцем ВМС США в Черном море

Одесса, 30 июня. Информация о вторжении американского эсминца в территориальные воды России в Черном море оказалась недостоверной, считает одесский блогер Максим Войтенко.

Портал Marinetraffic ранее опубликовал данные, согласно которым корабль ВМС США USS Ross якобы совершил поход к российским границам в Черном море, нарушил их, и после этого оперативно ушел из района. Известный украинский блогер из Одессы Максим Войтенко на своей странице в Facebook прокомментировал эту провокацию американского флота, которая, по его мнению, была виртуальной.

Войтенко разоблачил махинацию с эсминцем ВМС США в Черноморском регионе. Он напомнил, что Соединенные Штаты утверждают, что корабль не выходил из одесской гавани, предоставляя в качестве доказательства скриншоты с местных веб-камер, однако не известно, что за судно в таком случае находилось вблизи рубежей РФ.

Специалисты ресурса Marinetraffic, скорее всего, не сами придумали информацию о «походе» USS Ross, считает блогер. Он подчеркнул, что ими эти данные могли быть взяты с транспондера системы AIS. Молодой человек уточнил, что на все том же портале имеется информация, согласно которой неподалеку от американского эсминца находился корабль с бортовым номером, закрепленным за украинским ракетным катером «Прилуки». По его словам, в 01:43 транспондеры обоих кораблей были уже деактивированы.

Информация системы AIS попросту была сфальсифицирована, уверен Войтенко. Он подчеркнул, что бурная реакция в соцсетях на подобные новости не вызывает удивления, особенно на фоне недавней провокации британского эсминца HMS Defender в Черном море и заявлений нидерландских моряков. Блогер добавил, что провокация со стороны ВМС США, в отличие от британской, оказалась виртуальной, однако зачем была сфальсифицирована эта информация — неизвестно.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок предположил, что к истории с «призрачным» американским эсминцем могло приложить руку украинское руководство. По его словам, Киев хотел «одурачить» Россию при помощи хитрого трюка с кораблем ВМС Соединенных Штатов, однако властям Украины не удалось переиграть Москву.

Кроме того, американская сторона заявила, что участвующий в военно-морских учениях в Черном море Sea Breeze корабль ВМС США в настоящий момент находится в порту Одессы и в ближайшее время останется в гавани. Таким образом, в США опровергли информацию о том, что USS Ross нарушал границы России, передает RT.