Выход Белоруссии из «Восточного партнерства» напугал украинцев

Белоруссия 29 июня официально заявила о выходе из «Восточного партнерства» — антироссийского проекта ЕС, направленного на отрыв от России ее ближайших союзников. На Украине этот шаг восприняли очень нервно — там опасаются, что вскоре получат «новую тысячу километров границы с Россией». Подробности передает корреспондент ФАН из Киева.

Официальный выход Минска из «Восточного партнерства» стал шоком для многих представителей украинского политикума. За десять месяцев, прошедших с начала протестов в Белоруссии, в Киеве привыкли считать, что победа «белорусского майдана» — лишь вопрос времени. И что вскоре соседняя страна так же, как Украина, начнет потихоньку переходить на сторону коллективного Запада, возьмет на вооружение антироссийские лозунги и станет рвать связи с Москвой. Сегодня стало окончательно ясно, что Киев и Минск оказались по разные стороны баррикад.

Участие Минска в «Восточном партнерстве» ранее не раз становилось причиной недопонимания с Россией: в Москве прекрасно понимали, какова реальная цель этого проекта. Но после чуть не случившейся в Белоруссии попытки госпереворота президент Александр Лукашенко понял, что больше не сможет играть в «многовекторность»: теперь двери в Европу приходится закрывать.

Напомним, выход из «Восточного партнерства» стал реакцией Минска на четвертый и пятый пакеты санкций Евросоюза против Белоруссии (они вводят запрет для стран ЕС на импорт энергоресурсов и калийных удобрений из РБ). Белоруссия сопроводила свои действия и другими резкими шагами — отозвала посла из Брюсселя и выслала представителя ЕС из Минска.

flickr.com / European External Action Service / CC BY-NC-ND 2.0

Минск объявил: всем, кто хоть как-то причастен к наложению санкций на Белоруссию, въезд в эту страну отныне запрещен. Наконец, Минск разрывает соглашение с ЕС о реадмиссии (согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства. — Прим. ФАН), которое фактически налагало на Минск функцию «отстойника» для «некачественных» мигрантов в Европу.

Большинство белорусов отреагировало на эти шаги без особых эмоций. Они, как и жители других постсоветских государств, давно привыкли, что суверенитеты их стран привязаны десятками невидимых нитей к Западу благодаря «Восточному партнерству».

«Восточное партнерство» — антироссийская геополитическая идея, придуманная двумя политиками, экс-главами МИД Польши и Швеции Радославом Сикорским и Карлом Бильдтом. Именно они предложили руководству ЕС в 2008 году создать яркую приманку для постсоветских политиков, мечтавших о «жизни как в Европе».

По сути, поляки и шведы предложили соседним с Россией странам этакую блестящую обертку — некую систему гуманитарных обменов, точечное финансирование Европой местных экологических программ, а также массу заманчивых обещаний. Все это было призвано создать у тех же грузин, украинцев и молдаван иллюзию, что их «вот-вот возьмут в Европу».

«Рекламное европейское нечто» несколько лет успешно играло роль болотных огоньков, ведущих страны-«партнеры» прямиком в трясину. Активнее всех по ложному пути с 2009 года пошли Азербайджан, Молдавия, Грузия и Украина. В 2010 году создатели «Восточного партнерства» так увлеклись, что пригласили в него и Россию, уравновесив ее для прикрытия Норвегией, Канадой и даже Японией. В России оценили предложенную ей роль в проекте (Москве разрешали лишь обсуждать некоторые местные инициативы в Калининградской области) и вежливо отказались.

Новостное агентство «Харьков». /

Окончательно с маской «партнерства» Евросоюз расстался в ноябре 2013 года. Тогда на Вильнюсском саммите лидеры ЕС жестко отказали президенту Украины Виктору Януковичу в обещанных еще в начале 1990-х годов 140 млрд евро «на евроинтеграцию экономики». В ответ Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Это стало поводом для начала открытой войны, аналогичной той, что сегодня Брюссель ведет против Минска. «Пятой колонне» дали сигнал к началу мятежа, Янукович был свергнут, а Украина пала, став колонией Запада. После этого программу можно было смело переименовывать в «Восточную интервенцию».

В 2017 году Соглашение об ассоциации подписала Армения. И уже в 2018 году она получила свою цветную революцию, премьера Никола Пашиняна, раскол страны, проигранную войну с Азербайджаном и утрату части Нагорно-Карабахской Республики. Глядя на все это, Азербайджан резко развернулся лицом к Турции, с которой начал строить военно-политический блок.

В августе-сентябре 2020 года «партнеры» предприняли нахрапистую попытку захватить Белоруссию, но она с треском сорвалась. Евродипломаты сильно недооценили твердость лукашенковской «вертикали власти» и ее российской поддержки. Последовала крайне нервная реакция ЕС на эту неудачу, итогом которой и стал выход Белоруссии из «Восточного партнерства».

По мнению аналитиков, в этом и состояла главная цель «Восточного партнерства»: постепенно подчинять постсоветские страны, привязав их законодательными нитями к ЕС. Именно Брюсселю «старшие партнеры» из Вашингтона отвели роль субгегемона постсоветских стран-колоний. Ядром метрополии стали ФРГ и Франция, а легенда для простачков звучала так: «Восточное партнерство» — первая ступень на пути к членству в Евросоюзе».

На поверку это оказалось ложью: всем трем странам, объявившим целью вступление в ЕС (Украине, Молдавии и Грузии), прямым текстом отказали в членстве, но взамен вручили утешительный приз в виде безвизового режима.

Федеральное агентство новостей /

С одной стороны, считают в Киеве, разрыв Лукашенко с «Восточным партнерством» стал символическим шагом. Ведь отношения ЕС с Белоруссией и так были полностью заморожены после выборов 2020 года. С другой стороны, он означает, что Минск больше не намерен питать иллюзии, что его когда-либо возьмут в ЕС. Равно как и не намерен выслушивать отповеди евробюрократов по поводу соблюдения прав человека, излишне тесных связей с РФ и т. д. По мнению аналитиков, отказом от «Восточного партнерства» Минск подтвердил окончательный выбор в пользу РФ и ЕЭС. А заодно перестал быть удобной жертвой для неоколониалистской политики ЕС.

Этот шаг вызвал откровенную досаду у украинских политологов, увидевших в нем прямую угрозу интересам Украины. Как заявил на брифинге в Киеве политический аналитик Тарас Чорновил, заявление Лукашенко о выходе из «Восточного партнерства» — это декларация об отказе от евроинтеграции, от чего выиграла Россия.

«Белоруссия долго шла к «Восточному партнерству». Ее туда не спешили принимать и не слишком поддерживали эту идею. Для Минска же это был важный момент, чтобы сохранить противовес, — заявил Чорновил. — Пока Белоруссия могла играть в «свой собственный путь», до тех пор она цеплялась за партнерство. Членство в нем не накладывало больших обязательств».

Аналитик отметил, хотя статус участника партнерства ниже, чем у ассоциированного с ЕС члена, для России это все равно было крайне неприятно.

«Санкции ЕС против Белоруссии не предусматривали исключения страны из «Восточного партнерства». Но, видимо, под влиянием России Лукашенко сделал это сам. Дальше можно ожидать лишь углубления и расширения интеграции Белоруссии с Россией и ее изоляции от Европы. Причем изоляция будет организована не столько западными партнерами, сколько по инициативе самого Лукашенко, — заявил Чорновил. — Для Украины этот шаг Минска создает военные риски. План интеграции Белоруссии в рамках Союзного государства подразумевает уже в 2022 году полное подчинение белорусской армии и силовых структур соответствующим структурам России. Для Украины это означает большую потенциальную угрозу. В это поглощение будут включены в том числе пограничные войска и силовые структуры. Как следствие, для Украины тысяча километров границы с Белоруссией фактически станет российской границей».

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Как заявил в Киеве эксперт украинского Института будущего Игорь Тышкевич, выход Белоруссии из «Восточного партнерства» не будет иметь серьезных последствий для обеих сторон.

«Восточное партнерство» — один из проектов, служащих громкой политической демонстрации, но почти не несущих политических и экономических выгод для Белоруссии, которая ныне отказалась от участия в нем, — заявил Тышкевич. — Сближение законодательств и образовательных стандартов со странами ЕС, приграничное сотрудничество, соблюдение прав человека и развитие гражданского общества — все эти проекты в рамках партнерства Минск так и не реализовал. По вопросу же взаимных санкций и Брюссель, и Минск не могут отступить. Для Европы признать отсутствие изменений ситуации в стране — значит, признать неэффективность своей санкционной политики. Минск же после попытки переворота больше не намерен изображать из себя кандидата, стремящегося в ЕС».

Впрочем, по мнению эксперта Украинского института будущего, санкционные отношения между Минском и Брюсселем пока можно определить как «обе стороны больше угрожают друг другу, чем вводят ограничения».

«С августа 2020 года мы видим неуклонную деградацию отношений между Евросоюзом и Белоруссией, она нарастает в геометрической прогрессии, ее невозможно остановить. Думаю, в этой логике процесс будет развиваться и далее: нарастание конфронтации, постепенный разрыв отношений и формирование в Европе двух противоборствующих лагерей, где Минск будет не на нашей стороне, — подчеркнул Тышкевич. — Альтернативных вариантов сотрудничества у Белоруссии все меньше, главными из них остались Китай и Россия. Посмотрим, какие выгоды принесет Минску партнерство с этими союзниками».

Напомним, осенью 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в Минске прошли крупные протестные выступления. После этого отношения Белоруссии с Западом серьезно обострились. Евросоюз не признал итоги президентских выборов и начал поэтапно вводить санкции против Белоруссии. После того как спецслужбы страны в мае принудительно посадили самолет, на котором летел один из координаторов протестов Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега, конфликт между Минском и Брюсселем достиг апогея. Против Белоруссии 24 июня были введены секторальные санкции, призванные обвалить ее экономику.