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Власти Марий Эл реализовали еще два крупных водных проекта в регионе

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:54
Общество
Власти Марий Эл реализовали еще два крупных водных проекта в регионе
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Йошкар-Ола, 30 июня. Власти Марий Эл доложили о введении в эксплуатацию еще двух крупных объектов водоотведения и водообеспечения.

Реализация данных проектов стала достижением в решении поставленных главой региона Александром Евстифеевым задач, заявили в администрации региона. Речь идет о распоряжениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики. Евстифеев подчеркнул, что необходимо наладить бесперебойную подачу воды для населения. Работы велись с 2020 года, акт для ввода эксплуатации уже подписан. Стоимость строительства составила 60 млн рублей, передает «Медиапоток».

Онлайн-сервисы для помощи пациентам медицинских учреждений заработали в Республике Марий Эл. Виртуальные ассистенты призваны в круглосуточном режиме предоставлять горожанам доступ к данным о графике работы того или иного специалиста, заменяя собой классические звонки в регистратуру.

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