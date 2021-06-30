Власти Марий Эл реализовали еще два крупных водных проекта в регионе

Йошкар-Ола, 30 июня. Власти Марий Эл доложили о введении в эксплуатацию еще двух крупных объектов водоотведения и водообеспечения.

Реализация данных проектов стала достижением в решении поставленных главой региона Александром Евстифеевым задач, заявили в администрации региона. Речь идет о распоряжениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики. Евстифеев подчеркнул, что необходимо наладить бесперебойную подачу воды для населения. Работы велись с 2020 года, акт для ввода эксплуатации уже подписан. Стоимость строительства составила 60 млн рублей, передает «Медиапоток».

Онлайн-сервисы для помощи пациентам медицинских учреждений заработали в Республике Марий Эл. Виртуальные ассистенты призваны в круглосуточном режиме предоставлять горожанам доступ к данным о графике работы того или иного специалиста, заменяя собой классические звонки в регистратуру.