Минздрав РФ получит более 17 млрд рублей на лечение тяжелобольных детей

Москва, 30 июня. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денежных средств на помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Министерству здравоохранения страны будет перечислено 17,9 миллиарда рублей в рамках закона о бюджете на текущий год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Часть из этих средств, а именно 10,6 миллиарда рублей, в следующем году направят в пользу фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями «Круг добра». Кроме того, свыше 7,2 миллиарда будет перечислено Федеральному центру планирования организации лекарственного обеспечения Минздрава РФ. Деньги потратят на лекарства для ребенка с тяжелым хроническим заболеванием.

Ведомство разработало план по ревакцинации от «индийского» штамма COVID-19. Ее будут проводить для тех россиян, у кого количество антител меньше необходимого уровня.

«Аэрофлот» в рамках акции «Дарим Добро» с 1 по 30 июня удваивал мили, перечисленные на счета благотворительных фондов – партнеров проекта «Мили Милосердия», напоминает INFOX.