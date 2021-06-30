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Полиция изъяла полтора килограмма синтетических наркотиков у жителя Севастополя

Происшествия
Полиция изъяла полтора килограмма синтетических наркотиков у жителя Севастополя
78.мвд.рф  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Севастополь, 30 июня. Стражи порядка обратили внимание на подозрительного мужчину в лесном массиве. Гражданин оказался сбытчиком наркотиков.

При задержании крымчанин попытался избавиться от сумки, в которой правоохранители нашли более полукилограмма синтетических наркотиков. В доме злоумышленника удалось обнаружить около одного килограмма аналогичного вещества, весы и фасовочные материалы.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном сбыте наркотиков. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

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