Полиция изъяла полтора килограмма синтетических наркотиков у жителя Севастополя

Севастополь, 30 июня. Стражи порядка обратили внимание на подозрительного мужчину в лесном массиве. Гражданин оказался сбытчиком наркотиков.

При задержании крымчанин попытался избавиться от сумки, в которой правоохранители нашли более полукилограмма синтетических наркотиков. В доме злоумышленника удалось обнаружить около одного килограмма аналогичного вещества, весы и фасовочные материалы.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном сбыте наркотиков. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.