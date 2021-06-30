Лавров назвал сроки встречи представителей РФ и США по стратегической стабильности

Москва, 30 июня. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что консультации между представителями России и США по стратегической стабильности начнутся до середины июля.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон хорошо понимают, чего ждать друг от друга при проведении переговоров по стратегическим вопросам.

Ранее Лавров заявил, что руководители России и Турции предпримут совместные усилия по нормализации обстановки в зоне карабахского конфликта и постараются обеспечить условия для улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном.