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Лавров назвал сроки встречи представителей РФ и США по стратегической стабильности

  /   Обновлено: 30 июня 2021 18:18
Политика
Лавров назвал сроки встречи представителей РФ и США по стратегической стабильности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июня. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что консультации между представителями России и США по стратегической стабильности начнутся до середины июля.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон хорошо понимают, чего ждать друг от друга при проведении переговоров по стратегическим вопросам.

Ранее Лавров заявил, что руководители России и Турции предпримут совместные усилия по нормализации обстановки в зоне карабахского конфликта и постараются обеспечить условия для улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном.

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Все новости / Политика / Лавров назвал сроки встречи представителей РФ и США по стратегической стабильности
россия сша лавров
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