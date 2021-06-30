РФ и Турция будут координировать усилия для нормализации диалога Баку и Еревана

Анкара, 30 июня. Россия и Турция готовы приложить совместные усилия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Условились продолжать тесно координировать наши усилия в деле содействия Баку и Еревану в решении практических вопросов нормализации отношений», — подчеркнул глава МИД РФ.

Стоит отметить, что во время встречи руководителей дипведомств России и Турции поднимался и другой важный вопрос. Так, Лавров высоко оценил позицию турецкой стороны по развитию ВТС, в том числе решение использовать первый полк С-400.