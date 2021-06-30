Завскладом случайно отравила крысиным ядом 45 человек под Самарой

Самара, 30 июня. Следователи СК закончили расследование уголовного дела по факту отравления 45 работников агропромышленного предприятия Самарской области. Как стало известно ФАН, трое из них умерли в реанимации местной больницы.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Кошелевский посад», которое находится в поселке Кошелевка Сызраньского района, занимается выращиванием зерновых культур, ягоды и фруктов. На него в 2019 году устроились граждане Узбекистана, которые приехали в область на заработки. В то время склады с продукцией атаковали полчища крыс. Чтобы как-то решить сложившуюся ситуацию, зловредных грызунов было решено потравить. Для этих целей 21 марта рабочие изготовили смесь из семян подсолнечника и вещества «кумарин». Полученный яд они расфасовали в мешки: часть из них разложили на территории яблоневых садов, а другую часть, с разрешения обвиняемой, разместили внутри зернового склада.

В июле того же года 56-летняя заведующая складом по накладной выдала рабочему 20 мешков семян подсолнечника. Как потом выяснилось, 16 из них были наполнены тем самым ядовитым веществом. Из сырья в результате переработки было получено подсолнечное масло, которое пошло для приготовления еды сотрудникам сельхозпредприятия.

После того, как рабочие из Узбекистана отведали пищи, приготовленной с применением ядовитого ингредиента, им стало плохо. Мужчин экстренно доставили в больницу. В ходе терапии врачи смогли спасти жизни лишь 42-х рабочих. Их здоровью был причинен тяжкий вред. Сохранить жизни троих трудящихся медикам не удалось. Погиб один выходец из азиатской республики и два жителя Ульяновской области, которые, как и другие потерпевшие, работали на агрокомплексе.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Татьяна Баринова.

Оперативное сопровождение осуществляли местные сыщики. Они помогали следователям установить свидетелей и собрать важные улики, которые помогли в расследовании сложного дела.

«Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Это обстоятельство, а также то, что заведующую складом состоит в законном браке, положительно характеризовалась с места работы и в быту, дало основание не помещать ее на время следствия в СИЗО. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».

Если вина обвиняемой будет доказана в суде, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.