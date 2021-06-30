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Моргенштерн против спортсменов: как скандальный рэпер поссорился с бойцами ММА

Общество
Моргенштерн против спортсменов: как скандальный рэпер поссорился с бойцами ММА
instagram.com wikipedia  / 

До недавнего времени имя рэпера Моргенштерна никак не пересекалось с профессиональным спортом. Скандальный молодой человек набивал татуировки, устраивал разнообразные скандалы и записывал песни, имеющие огромную популярность у молодежи. Так продолжалось до тех пор, пока Моргенштерн (до смены фамилии он был Алишером Валеевым), не стал рекламным лицом одного из крупных российских банков. Творчество рэпера, зачастую достаточно агрессивное и пропагандирующее сомнительные ценности, резко осудил экс-депутат Госдумы и дзюдоист Дмитрий Носов.   

«Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка! Это очень важно! Мы с вами должны реагировать на подобные вещи! Вместо того, чтобы воспитывать, создавать ценности, давать ориентир на заслуженных людей — выдающихся ученых, спортсменов, деятелей культуры, строить спортивные школы и культурные центры — банк посмотрел на популярность среди подростков с неокрепшими умами и сделал своим лицом главного пропагандиста наркоты», — написал Носов в Instagram.

Моргенштерн против спортсменов: как скандальный рэпер поссорился с бойцами ММА
дмитрийносов.рф  / 
Бронзового призера афинской Олимпиады-2004 поддержали многие именитые российские спортсмены, в основном — из мира единоборств. На стороне Носова выступили такие именитые бойцы как Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов и Вадим Немков. Особенно ярко выступил легендарный ветеран ММА Александр Шлеменко, имеющий активнейшую гражданскую позицию. 

​​​​​​​«У нас сейчас формируется гражданское общество, есть площадка в виде соцсетей, где мы можем выразить свою позицию и даже запрещать концерты. И я считаю, что мы можем вводить такую цензуру и следить за тем, что слушают наши дети. Я, например, вообще не знал, кто такой Моргенштерн, и что он поет. Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поет про девушек. Я даже повторять не хочу, но это ужас! Посмотрев на него, я понял, что это просто черт, а проще сказать — бес. Пентаграммы на лице, плюс какие-то три шестерки», — заявил Шлеменко.

Песни Алишера действительно не несут в мир «доброе и вечное», а его треки про девушек легкого поведения порой сочетаются с упоминанием наркотиков: недавно Моргенштерна признали виновным в пропаганде запрещенных веществ, обязав музыканта выплатить 100 тысяч рублей. Однако запрещать творчество рэпера собираются далеко не все. В частности, против идеи «цензурирования» выступили депутаты Госдумы Николай Валуев и Ирина Роднина, отметившие, что подобные функции должен выполнять Роскомнадзор.

Моргенштерн против спортсменов: как скандальный рэпер поссорился с бойцами ММА
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин
​​​​​​​Долгое время Моргенштерн никак не реагировал на развернувшуюся информационную кампанию против своей персоны, но недавно все-таки решил высказаться. Рэпер объявил, что готов подраться с Александром Шлеменко, но только за очень большие деньги. Также он рассказал, почему не считает свое творчество опасным для детей и отметил, что бойцы ММА тоже не могут быть примером для молодежи. 

​​​​​​​«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Я очень ценю свою голову и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов — и погнали. Не считаю себя угрозой для детей. Если за детьми не следить, то будешь бегать и орать потом, что это Моргенштерн виноват и его запретить надо. Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — подчеркнул Моргенштерн.

Шлеменко в ответ заметил, что такие деньги за бой Алишеру никто не даст и назвал заявление Моргенштерна «пиар-ходом». В поддержку спортсмена снова высказались единомышленники, в том числе и политики: Виталий Милонов предложил вывести против рэпера любого дагестанского подростка, уверяя, что у музыканта «не будет шансов». Как бы то ни было, нам скорее стоит радоваться, что такого боя никогда не произойдет. Бойцы должны драться и прославлять честь страны, музыканты — петь. А контролировать общественную мораль и вводить цензуру должно государство, а не конкретные люди или общественные группы. Самодеятельность здесь до добра не доведет.

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