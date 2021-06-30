Шерин посоветовал россиянам болеть за «правильные» команды на ЧЕ-2020

Украинские футбольные фанаты охотятся на россиян уже не первый год, и инцидент на матче ЧЕ-2020 в Шотландии — лишнее тому подтверждение. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

«Люди, которые считают, что на Украине лишь правительство относится к русским плохо, а вообще все ее жители, включая неонацистов, — хорошо, напоминают детей, верящих в то, что медведь в лесу добрый и ласковый, как в мультике. Они хотят встретить зверя и угостить его конфеткой», — провел аналогию первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

29 июня на стадионе Hampden Park в Глазго на матче Украина—Швеция украинские фанаты избили болельщика в форме сборной России, который пришел болеть за «незалежную». Перед матчем он заявил, что считает украинцев братским народом и что ему бояться нечего. В итоге хулиганы разорвали на молодом человеке одежду и отняли триколор.

«Парень придумал себе красивую сказку. Он сказал, что все люди — братья, и пошел обниматься на трибуну с украинскими нацистами. И простодушный болельщик получил ответ на все вопросы: его попросту избили и унизили. Вряд ли он будет болеть за Украину и дальше», — заметил депутат.

Некоторые граждане России витают в облаках, полагая, что журналисты в подобных случаях сгущают краски. Они не замечают ни нацистских маршей в Киеве, ни карательные операции в Донбассе, ни гонений русскоязычного населения. Без поддержки со стороны значительной части населения подобные преступления на Украине были бы невозможны, уверен Шерин.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Собеседник ФАН признался, что в матче 1/4 финала чемпионата Европы между Англией и Украиной, который пройдет 3 июля в Риме, он из спортивного интереса собирается болеть за британцев.

«Я пытаюсь отделить спорт от политики, но от этого не уйти. Когда видишь политику русофобии, которую повсеместно проводит Киев, возникает внутреннее неприятие. Искренне болеть за сборную Украины у меня не получится», — добавил парламентарий.

Он сообщил, что раньше болел за эту команду, как за Россию. Но уже в 2012 году на чемпионате мира по футболу украинские болельщики избивали россиян, выкрикивая нацистские лозунги: они буквально охотились на русских. И это стало для него холодным душем.

На прощание Александр Шерин посоветовал болеть за «правильные команды».