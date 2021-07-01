Пакистан хочет добиться цивилизованных отношений с США

Пакистанские трансгендеры получат финансовую помощь от государства; США отправит в Пакистан 2,5 миллиона доз вакцины Moderna; правительство Имрана Хана ставит задачу продвижения «мягкого образа» страны перед кинематографистами; хлопковая промышленность страны не готова к угрозе изменения климата; Исламабад утверждает, что США и Запад оказывают на него давление из-за связей с Китаем; Всемирный банк предоставил Пакистану кредит для развития проектов по чистой энергетике — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

США объявили об отправке 2,5 млн доз вакцины Moderna в Пакистан

Вакцинная «мягкая сила» в действии — администрация президента США Джо Байдена отправит 2,5 миллиона доз вакцины Moderna от COVID-19 в Пакистан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В начале этого месяца Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) доставило в Пакистан партию предметов первой необходимости для оказания медицинской помощи, в том числе миллион единиц важнейших средств индивидуальной защиты, которые помогут обезопасить передовых медработников Пакистана.

По данным посольства США, с начала вспышки COVID-19 в 2020 году «Соединенные Штаты предоставили помощь в размере 49,7 миллиона долларов в рамках партнерства с правительством Пакистана».

К настоящему времени в Пакистане полностью или частично вакцинировано почти 15,5 миллиона человек, в основном китайскими препаратами Sinopharm или Sinovac.

The United States (US) has announced to send 2.5 million doses of the Moderna vaccine to Pakistan



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Кинематографистов просят продвигать «пакистанство» для создания положительного имиджа страны

Выступая на церемонии вручения призов Национального фестиваля любительских короткометражных фильмов (NASF) в Исламабаде, премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал:

«Во время войны с терроризмом пакистанцев называли экстремистами. Чтобы противостоять этому, мы просим вас продвигать мягкий образ нашей страны».

Премьер-министр отметил, что позитивный имидж страны может быть укреплен только через сопричастность:

«Если мы хотим создать мягкий образ Пакистана, то нам нужно продвигать [истинную идентичность страны]. Говоря по-английски и нося западную одежду, вы не проецируете мягкий образ, это говорит только о комплексе неполноценности... Мягкий образ проецируется через уверенность в себе [...] поэтому сначала уважайте себя, и мир, в свою очередь, будет уважать вас».

Imran Khan tells Pakistani filmmakers to not copy Bollywood https://t.co/MOIbOHRNGJ via OpIndia_com — pralhad patil (@pspatilsbi) June 29, 2021

Имран Хан призвал пакистанских кинематографистов сосредоточиться на оригинальном контенте и принять новые подходы в кинопроизводстве. Изначально пакистанская киноиндустрия была «под впечатлением» от индийского Болливуда, что привело к копированию и принятию другой культуры.

«Я хочу оригинальности в нашей киноиндустрии и для того, чтобы она привнесла новый образ мышления», — сказал он.

Политик добавил, что указывал на отсутствие оригинального контента, когда стал премьер-министром, и на то, как сильно на пакистанскую киноиндустрию повлияли Голливуд и Болливуд.

«В то время я обратился к президенту Турции и привез сериал «Воскресший Эртугрул» в Пакистан», — отметил он.

Федеральное агентство новостей /

Имран Хан высоко оценил усилия пакистанских кинематографистов по продвижению культуры страны и сказал, что они встали на «фантастический путь», поскольку у них есть прекрасная возможность показать те аспекты Пакистана, которые были неизвестны миру.

Совсем недавно Пакистан и Китай говорили о создании международного агентства новостей для противостояния «информационному превосходству Запада», и вот уже перед кинопроизводителями ставится задача создания собственных картин, способных транслировать социокультурные идеи Пакистана в мир. Имран Хан отправляет 15 победителей Национального фестиваля любительских короткометражных фильмов на обучение в Калифорнию за счет правительства, чтобы они могли освоить современные технологии и обратить их на пользу государства. Похоже, не только Турция поняла идеологическое значение кино.

Имран Хан: о цивилизованных отношениях с США и возможности борьбы с талибами

В интервью СМИ премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что, если боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватят Афганистан силой, Исламабад не предпримет против них никакх действий, которые бы предусматривали военное участие.

«Позвольте мне заверить вас, что мы сделаем все, кроме применения военной силы против талибов. Я имею в виду, что мы сделаем все возможное для этого. Все слои нашего общества решили, что Пакистан не будет предпринимать никаких военных действий», — сказал Имран Хан.

Пакистан строит ограждение вдоль Линии Дюранда — пакистано-афганской границы, протяженностью 2430 километров. Ее история восходит к 1893 году, когда она была установлена в качестве международной границы между Британской Индией и Эмиратом Афганистан. Кабул в свою очередь не считает Линию Дюранда легитимной границей. В то же время со стороны Пакистана закрыто уже 90% афганской границы — Исламабад опасается, что после ухода американских войск и в случае захвата власти талибами, как и в 1996 году, в Пакистан хлынут толпы бежецев.

«После 11 сентября Пакистан снова решил присоединиться к войне США с терроризмом. Теперь, после того, как Соединенные Штаты покинут Афганистан, в основном Пакистан хотел бы цивилизованных отношений, которые у вас есть между странами, и мы хотели бы улучшить наши торговые отношения с Вашингтоном», — сказал Имран Хан, отвечая на вопрос о перспективах двусторонних связей.

PM Imran vows to do everything except use of military action against Taliban. #etribune https://t.co/6KiLfxi7jh — The Express Tribune (@etribune) June 26, 2021

По словам Хана, Исламобад ожидает установление «беспристрастных» отношений, которые, например, США поддерживают в настоящее время с Великобританией или Индией. По его мнению, Пакистан и Штаты разделяли довольно «однобокие» отношения во время борьбы с терроризмом, добавив, что участие его страны в войне унесло жизни 70 000 пакистанцев вместе с потерей более 150 миллиардов долларов из-за разрушения объектов инфраструктуры.

Стремление Пакистана стать чем-то большим для Вашингтона, чем просто географически удачно расположенным соседом проблемного Афганистана, который включился в борьбу с террористами после 11 сентября 2001 года, наглядно показала дипломатическая миссия с программой экономического сотрудничества, которую Исламабад недавно отправил в США. В то же время пакистанские военные базы нужны Америке гораздо больше, чем торговля, и отказ Имрана Хана предоставить эти базы ставит под сомнение успех экономического партнерства. Скорее всего, переговоры об адекватном компромиссе между Исламабадом и Вашингтоном еще идут.

Хлопковая промышленность Пакистана не готова к угрозе изменения климата

Последствия изменения климата от более высоких температур до более сильных засух и наводнений угрожают большей части мирового производства хлопка, рискуя усугубить нехватку сырья, повысить цены и финансовые проблемы для производителей, предупреждают авторы исследования Cotton 2040 — инициативы, направленной на создание более устойчивой к различным переменам хлопковой промышленности.

Защита хлопкового рынка стоимостью 12 миллиардов долларов — в таких странах, как Пакистан, Индия, Соединенные Штаты, Бразилия и Китай потребует как сокращения выбросов для ограничения планетарного нагрева, так и активизации усилий фермеров по адаптации к новым рискам.

A third of cotton growing regions in India could face severe climate risks by 2040.



A global analysis revealed that cotton global growing regions could be exposed to #risks such as wildfires or extreme rainfall.



Read more: https://t.co/Kpm1uxThFK#climatechange @StrategicRISK pic.twitter.com/9lCVY44VNj — InShare SMART Risk (@InShareRisk) June 28, 2021

К 2040 году в 40% регионах, производящих хлопок, вероятно, сократятся вегетационные периоды из-за повышения температуры, в то время как засуха может затронуть половину мирового урожая, согласно отчету, подготовленному Cotton 2040.

В конечном счете, если усилия по сокращению выбросов потерпят неудачу, а потепление усилится в соответствии с самыми жесткими научными прогнозами, урожай хлопка может резко сократиться.

В то время как производители понимают растущие климатические риски, немногие компании, использующие хлопок в своей продукции, осознают эти угрозы.

Экстремальные погодные условия уже привели к росту волатильности цен на хлопок. Например, крупномасштабные наводнения в Пакистане в 2010 году привели к повышению мировых цен на хлопок почти до 2,50 доллара с примерно 0,70 доллара в 2009 году.

Неурожай может привести к снижению доходов среди наиболее бедных производителей в развивающихся странах, которые не могут позволить себе адаптироваться к меняющимся условиям или перейти на более рациональные с точки зрения климата культуры. В докладе отмечается, что районы выращивания хлопка, сталкивающиеся с некоторыми из самых больших экстремальных погодных рисков, включают Сенегал и южную часть Мали в Африке, а также части Ирака, Ирана, Афганистана и Пакистана.

Если выбросы не будут сокращены, ряд традиционных районов выращивания хлопка в будущем станет непригодным для этой культуры, что приведет к еще большему обнищанию населения.

Имран Хан: Пакистан находится под давлением из-за связей с Китаем

Премьер-министр Имран Хан заявил, что его страна находится под давлением Соединенных Штатов и западных держав в связи с тесными связями между Исламобадом и Пекином.

Пакистан и Китай поддерживают «очень особые отношения», охватывающие временой период в более чем 70 лет, и ничто не может изменить эти проверенные временем связи, сказал Хан в интервью англоязычной государственной телекомпании China Global Television Network (CGTN), отрывок из которого был опубликован в его аккаунте в Instagram.

Говоря о развивающемся региональном соперничестве между США и Китаем, Хан заметил, что очень несправедливо со стороны западных держав оказывать давление на такие страны как Пакистан, чтобы те заняли чью-то сторону в конфликте с Китаем.

«Почему мы должны принимать чью-то сторону? У нас должны быть хорошие отношения со всеми. Этого не произойдет, если на Пакистан будет оказано давление, чтобы он изменил свои отношения или понизил свои отношения с Китаем. Что бы ни случилось, наши отношения между двумя странами, независимо от того, какое давление на нас будет оказано — не изменятся», — сказал Хан.

Имран Хан назвал Китайско-Пакистанский экономический коридор (КПЭК) стоимостью 60 миллиардов долларов США «самым большим событием, происходящим в Пакистане».

КПЭК, который соединяет порт Гвадар в пакистанском Белуджистане с китайской провинцией Синьцзян, является флагманским проектом амбициозной китайской инициативы «Пояс и Путь» стоимостью в несколько миллиардов долларов.

«То, как Америка и Китай смотрят друг на друга, порождает проблемы, потому что США создают региональный альянс, называемый «Четверкой», в который входят США, Индия и пара других стран», — сказал Хан.

Since Cold war is already in the making between #China & #USA, the looming #ColdWar is most likely to develop as a 3 way Cold War. #Russia will be the junior partner of China to counter the US. An analysis by Amb @Sreeniv https://t.co/3XWTwh1pdy@IndianDiplomacy @NSAGov #Quad — Chanakya Forum (@ChanakyaForum) June 29, 2021

Четверка или Четырехсторонний альянс, состоящий из США, Индии, Японии и Австралии, принял решение поддерживать международный порядок, основанный на правилах, в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущей напористости Китая в регионе.

Выраженное Ханом нежелание Исламабада выбирать, на чьей он стороне в противостоянии Вашингтона и Пекина вполне понятно: с одной стороны, Китай и его инвестиции жизненно важны для экономики Пакистана, с другой, не менее важна помощь и международная поддержка США, за которыми стоят мировые финансовые институты. Сможет ли пакистанский премьер воплотить на деле подобную «политику неприсоединения» — пока что непонятно.

Всемирный банк одобрил предоставление кредитов Пакистану

Всемирный банк одобрил финансирование в размере 800 миллионов долларов для развития Пакистана.

В пресс-релизе международной структуры говорится, что Пакистанская программа по доступной и чистой энергии (ПАСЕ) стоимостью 400 миллионов долларов США сосредоточена на мерах по повышению финансовой жизнеспособности энергетического сектора и поддержке перехода страны к низкоуглеродной энергетике.

World Bank Provides US$800 Million Program Support to Government of Pakistan pic.twitter.com/AWHsXJeS2q — PTV News (@PTVNewsOfficial) June 29, 2021

«Реформы энергетического сектора имеют решающее значение для выхода Пакистана из финансовых проблем», — сказал Рикард Лиден, руководитель целевой группы Всемирного банка по программе ПАСЕ.

В релизе говорится, что вторая программа по обеспечению инвестиций в человеческий капитал на сумму 400 миллионов долларов США для содействия трансформации поддерживает федеральную структуру для предоставления базовых услуг для накопления человеческого капитала.

Программа будет способствовать улучшению услуг в области здравоохранения и образования, расширению возможностей получения доходов для бедных и содействию инклюзивному экономическому росту.

Пакистан является членом Всемирного банка с 1950 года. С тех пор международная организация предоставила стране помощь в размере 40 миллиардов долларов.

«Распространение безнравственности»: TikTok в третий раз заблокирован в Пакистане

Верховный суд Пакистана в регионе Синд снова постановил запретить популярное приложение для обмена видео TikTok. Это уже третий раз, когда приложение заблокировано в стране из-за «непристойного и аморального контента».

Ранее, 1 апреля этого года, Пакистан отменил второй запрет, введенный в отношении соцсети.

Суд вынес решение в ответ на петицию гражданина, утверждавшего, что интернет-платформа распространяет «безнравственность и непристойности по всей стране».

Али Зеб, житель пакистанской провинции Пенджаб, заявил, что TikTok пропагандирует преступность, а также употребление наркотиков.

The Pakistan Telecommunication Authority has been ordered to suspend the application immediatelyhttps://t.co/KWAJIs4Can — Samaa English (@SamaaEnglish) June 28, 2021

Впервые TikTok был заблокирован в Пакистане 9 октября 2020 года из-за «непристойного и аморального» контента. Однако запрет через 10 дней был снят. Во второй раз, 11 марта 2021 года, суд постановил ограничить доступ к приложению на основании петиции, в которой утверждалось, что оно содержит непристойный контент.

«Аморальный контент», согласно определению правительства Пакистана, включает в себя наготу, богохульство и непристойности.

Пакистан включает трансгендеров в программу финансовой помощи

Правительство Пакистана решило включить трансгендерное сообщество страны в мегапрограмму социальной защиты и денежной помощи под названием «Эхсаас Кафаалат».

Согласно принятому на заседании правления постановлению, все члены трансгендерного сообщества с национальными удостоверения личности получат право на денежную помощь и защиту. Им будет предоставлена ежемесячная стипендия эквивалентная 2 100 руб, одновременно с открытием счета в банке. Это решение было принято с учетом трудностей, с которыми сталкивается трансгендерное сообщество Пакистана из-за пандемии COVID-19.

Pakistan has now declared all transgenders eligible for Ehsaas Kafalat poverty alleviation program in order to ensure a safe & respectable way of mainstreaming trans people in the society. #PakistanMovingForward pic.twitter.com/6vPWwXKuSG — PTI (@PTIofficial) June 29, 2021

Представители сообщества, различных правозащитных групп и неправительственных организаций (НПО) призывают к немедленным краткосрочным и долгосрочным мерам в отношении трансгендеров. По данным Национального бюро статистики, в Пакистане насчитывается 10 418 трансгендеров. Однако по оценкам общественного активиста-трансгендера и политического деятеля Найяба Али, их в стране около 500 000.

1 Организация запрещена на территории РФ.