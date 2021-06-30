Экс-президент «Спартака»: Болеют за нормальную Украину, а не за «молодчиков-наци»

Победа сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы стала сенсацией. Почему при одинаковом количестве очков в группе игра сборной Украины вызывает интерес, а России — тоску? Чем сильны украинские футболисты? И что раздосадовало российских болельщиков? Болеют ли граждане РФ за украинцев? Кто мог бы сменить главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова? На эти вопросы ответил экс-президент ФК «Спартак» и ФК «Химки» Андрей Червиченко в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Андрей Червиченко признался: игру сборной Украины против команды Швеции смотрел с интересом и болел за украинцев. По его мнению, не стоит отказываться от «нормальной Украины» из-за того, что «сейчас там верховодит какой-то шут с группой нациствующих молодчиков».

«Я думаю, большинство жителей, которые способны рассуждать и у которых голова не только для того, чтобы есть, все прекрасно понимают и в свою очередь тоже болели за Россию. Мы, к сожалению, постоянно сосредотачиваемся именно на маргинальной части, которая по своему интеллекту и менталитету равна бабуинам. Вот и ведут они себя соответственно — по-бабуински. Но это все проходящее, новостное», — прокомментировал он.

Экс-президент ФК «Спартак» и ФК «Химки» уверен, что часть людей на Украине коренным образом не поменяла отношение к России, но, к сожалению, есть воинствующая очень узкая маргинальная прослойка, к которой надо относиться снисходительно. При этом он отметил, что украинские футболисты и тренеры тоже в некотором роде запуганы «беснующимися бандами идиотов и националистов, которые бродят по Киеву».

«Вы понимаете, футболист, который находится вне территории базы или расположения команды, — такой же обычный гражданин, которому эти недоумки могут дать монтировкой или трубой по голове. Поэтому они тоже подвержены травле со стороны самых активных», — пояснил он.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Сборная Украины по футболу набрала такое же количество очков в группе, как и сборная России. Однако если игра украинцев по-хорошему удивила и обрадовала болельщиков, то в адрес российской сборной звучали лишь упреки, которые были вполне обоснованы, считает Червиченко. По его мнению, основная претензия к нашей сборной заключается не в малом количестве очков или проигрыше, а в том, что игра была «беззубой». Он привел в пример сборную Венгрии, которую, несмотря на проигрыш команде Германии, болельщики встречали как победителей, потому что они бились до последнего. Украинцы, по словам Червиченко, тоже прыгнули выше своих сил. Российская сборная, в свою очередь, сдалась.

«В игре с той же Данией 30 минут играли неплохо, а потом, как только маятник качнулся в другую сторону, все — сдались, они перестали сопротивляться и играть. Мы видим пример совершенно другого отношения к делу, отношения к своей стране и людям. Посмотрите, как хорваты бились на последних секундах и вырывали себе эту победу, ничью. Как швейцарцы на последних минутах избежали поражения от французов, а потом похоронили их в пенальти. Никто не говорит, что наши должны были выиграть и должны побеждать всех подряд. Мы понимаем, что составы абсолютно неравные, но надо было проявить злость какую-то и показать, что команда готова умереть», — заявил Червиченко.

По мнению экс-президента ФК «Спартак» и ФК «Химки», нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов больше думает о своем комфорте и о финансовых комбинациях, нежели о боях на футбольном поле. И после очередного проигрыша сборной России было бы логично «убрать» главного тренера, поскольку «уровень безответственности зашкалил». При этом относительно Валерия Карпина в качестве тренера сборной Червиченко выразил сомнение. Он уверен, Карпин откажется от такого предложения.

«Не думаю, что ему это нужно. Он создает одну за другой хорошую команду. У них банда единомышленников, максимально профессиональные люди. Они делают футбол в Ростове именно как бизнес. Ведь у них нет богатого папы, который просто дает деньги. Я думаю, Ростов — точка футбола, которая должна являться образцом. Они содержат команду на то, что зарабатывают», — сказал участник брифинга.

Global Look Press / Vitalii Kliuiev via www.imago-im

Если сравнивать Станислава Черчесова и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, то чаша весов склонится не в пользу России, уверен экс-президент ФК «Спартак» и ФК «Химки». Он объяснил это тем, что Шевченко играл в ведущих футбольных клубах и был одним из лучших европейских игроков. Свою тренерскую карьеру он строил поступательно. Поэтому спокойствие и профессионализм позволяют украинцам показывать интересную игру.

«Он правильно выбирает игроков, расставляет состав, делает удачные замены. Ведь решающий мяч забил игрок, который вышел на замену. Получается, тренерское решение принесло пользу», — поделился мнением Червиченко.

Участник прямого эфира отметил, что даже во время СССР, когда страна была едина, украинские команды всегда отличались. Киевское «Динамо» было вечным соперником «Спартака». Он считает, что украинцам удалось сохранить футбольные традиции несмотря на то, что вся страна разваливается.