Власти Колумбии изъяли 6 тонн кокаина у группировки ELN

Богота, 30 июня. Власти Колумбии конфисковали около шести тонн кокаина в ходе армейской спецоперации на юго-западе страны. Об этом в ходе своего видеообращения сообщил министр обороны страны Диего Молано.

Согласно официальной информации, огромный комплекс по производству наркотических веществ, принадлежащий боевикам Армии национального освобождения (ELN) был обнаружен и захвачен армейским спецназом в муниципалитете Саманьего, провинция Нариньо.

En la operación, que se realizó en zona rural de Samaniego, Nariño, con apoyo de @FuerzaAereaCol y CTI de @FiscaliaCol, se destruyó un gigantesco complejo para la producción de cocaína. Con este golpe salvamos vidas y protegemos a los jóvenes de municipios nariñenses y del país. pic.twitter.com/hfGowbGa1P — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 29, 2021

По словам Молано, проведенная операция явилась мощным ударом по группировке ELN, который лишил ее финансирования и возможностей планировать и проводить операции против правительственных войск.

Приблизительная стоимость изъятого кокаина оценивается в 8 млн долларов. Молано подчеркнул, что власти предотвратили попадание более 12 млн доз кокаина на улицы городов Колумбии и других стран, оградив молодежь от тлетворного влияния наркотиков.

Global Look Press / Fabian Sommer / dpa

Правительство Колумбии давно и с переменным успехом ведет борьбу с леворадикальными партизанскими движениями Революционные вооруженные силу Колумбии (ФАРК) и Армия национального освобождения (ELN). 16 июня на военной базе в Кукуте произошел теракт, в результате которого пострадало 36 человек. Через 10 дней, 26 июня, вертолет, на борту которого находился президент страны Иван Дуке и несколько членов правительства, был обстрелян неподалеку от Кукуты. Власти страны обвинили в обоих нападениях боевиков ФАРК и ELN.