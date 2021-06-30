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Власти Колумбии изъяли 6 тонн кокаина у группировки ELN

Весь мир
Власти Колумбии изъяли 6 тонн кокаина у группировки ELN
Global Look Press  /  CÃ©Sar MariÃ±O GarcÃ­A / ZUMAPRESS.com

Богота, 30 июня. Власти Колумбии конфисковали около шести тонн кокаина в ходе армейской спецоперации на юго-западе страны. Об этом в ходе своего видеообращения сообщил министр обороны страны Диего Молано.

Согласно официальной информации, огромный комплекс по производству наркотических веществ, принадлежащий боевикам Армии национального освобождения (ELN) был обнаружен и захвачен армейским спецназом в муниципалитете Саманьего, провинция Нариньо.

По словам Молано, проведенная операция явилась мощным ударом по группировке ELN, который лишил ее финансирования и возможностей планировать и проводить операции против правительственных войск.

Приблизительная стоимость изъятого кокаина оценивается в 8 млн долларов. Молано подчеркнул, что власти предотвратили попадание более 12 млн доз кокаина на улицы городов Колумбии и других стран, оградив молодежь от тлетворного влияния наркотиков.

Власти Колумбии изъяли 6 тонн кокаина у группировки ELN
Global Look Press  / Fabian Sommer / dpa

Правительство Колумбии давно и с переменным успехом ведет борьбу с леворадикальными партизанскими движениями Революционные вооруженные силу Колумбии (ФАРК) и Армия национального освобождения (ELN). 16 июня на военной базе в Кукуте произошел теракт, в результате которого пострадало 36 человек. Через 10 дней, 26 июня, вертолет, на борту которого находился президент страны Иван Дуке и несколько членов правительства, был обстрелян неподалеку от Кукуты. Власти страны обвинили в обоих нападениях боевиков ФАРК и ELN.

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колумбия наркоторговля
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