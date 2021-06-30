Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов

Анкара, 30 июня. Туристический сектор Турции полностью готов обеспечить безопасность путешественников из России, сообщили в МИД страны.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня, согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Министерство иностранных дел республики заявило, что страна готова обеспечить безопасность российских туристов.

При этом повлиять на отдых граждан РФ могут украинские путешественники, которые старались заполнить отели Турции «назло Москве». Украина входит в список отстающих по темпам вакцинации стран, что грозит распространением COVID-19.