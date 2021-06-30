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Российские ученые смогли получить топливо из воды

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
pixabay.com/PD

Екатеринбург, 30 июня. Новый катализатор для получения кислородного топлива из воды создали исследователи Южно-Уральского государственного университета.

Эксперименты проводятся для того, чтобы найти новые экологически и энергетически чистые источники горючего, которые не загрязняют окружающую среду. Топливо из нефти приводит к выбросам и образованию дыр в озоновом слое, что ускоряет глобальное потепление.

В итоге было выявлено, что если приложить чуть больше энергии к катализаторам, то можно значительно выиграть в количестве полученного кислорода. В дальнейшем это позволит использовать его в качестве нового не вредного топлива, заявил доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимического дизайна функциональных материалов НИИ «Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии» ЮУрГУ Павел Абрамов.

Перевод стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный запланирован к февралю 2022 года. Об этом сообщили на предприятии Роскосмоса.

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