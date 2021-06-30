Король Иордании готовится посетить США для встречи с Байденом

Амман, 30 июня. Король Иордании Абдалла II готовится к официальному визиту в Белый дом для встречи с американским лидером Джо Байденом. Соответствующие слухи подтвердила директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона Мерисса Хурма.

Поездка иорданского короля запланированная на 19–20 июля и станет подтверждением улучшения сотрудничества двух стран.

#Jordan’s King #Abdullah II is expected to visit the #WhiteHouse next month and be the first Arab leader to visit the United States since President @POTUS took office, sources familiar with the trip said Wednesday @KingAbdullahII #USA pic.twitter.com/fV5iDl0pbI — MIDEAST TODAY (@MideastToday) June 23, 2021

«Это своевременное подтверждение того, что Иордания остается ключевым союзником США в регионе, особенно после непростых отношений с предыдущим Белым домом, чья так называемая «сделка века» потрясла основы палестино-израильского решения о сосуществовании двух государств, поддерживаемого Иорданией», — прокомментировала Мерисса Хурма в интервью The National.

BREAKING: President elect Joe Biden spoke on the phone with King Abdullah II of Jordan. First phone call with an Arab leader — Barak Ravid (@BarakRavid) November 23, 2020

Отношения между Иорданией и Соединенными Штатами были испорчены после решения американского экс-президента Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Благодаря предстоящему визиту Абдаллы II сотрудничество между Амманом и Вашингтоном должно вернуться в прежнее дружеское русло.

Стоит заметить, что Штаты сами заинтересованы в поддержании тесных связей с иорданской стороной, поскольку страна является одним из немногих союзников на Ближнем Востоке. Так, например, в апреле этого года Абдалла II и Байден уже общались по телефону. Тогда президент США сообщил, что поддерживает двухгосударственное решение израильско-палестинского конфликта. А 21 мая состоялся разговор короля Иордании на эту же тему с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, которая заверила Абдаллу II в возобновлении сотрудничества между их странами.

Good conversation with my friend US VP Kamala Harris. I raised need to end escalation in Gaza, preserve historical, legal status quo in Jerusalem, especially at Al Haram Al Sharif, and achieve just peace. Looking forward to advancing our partnership, ensuring regional stability — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 20, 2021





Помимо беседы с Байденом, в планах Абдаллы II значатся встречи с членами Конгресса на Капитолийском холме.

Напомним, что официальное тесное сотрудничество США и Иордании началось в 2008 году после подписания Меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Соединенные Штаты стали оказывать Иордании экономическую помощь по выводу страны из глобального кризиса. Впрочем, США и ранее финансово помогали Иордании, еще с 1994 года, когда был подписан мирный договор с Израилем. Вливания американских денег весьма важно для поддержания иорданской экономики. Только в 2020 году страна получила от США более 1,5 млрд долларов.