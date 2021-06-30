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Король Иордании готовится посетить США для встречи с Байденом

Весь мир
Король Иордании готовится посетить США для встречи с Байденом
ТАСС  /  HAYOUNG JEON / EPA

Амман, 30 июня. Король Иордании Абдалла II готовится к официальному визиту в Белый дом для встречи с американским лидером Джо Байденом. Соответствующие слухи подтвердила директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона Мерисса Хурма.

Поездка иорданского короля запланированная на 19–20 июля и станет подтверждением улучшения сотрудничества двух стран.

«Это своевременное подтверждение того, что Иордания остается ключевым союзником США в регионе, особенно после непростых отношений с предыдущим Белым домом, чья так называемая «сделка века» потрясла основы палестино-израильского решения о сосуществовании двух государств, поддерживаемого Иорданией», — прокомментировала Мерисса Хурма в интервью The National.

Отношения между Иорданией и Соединенными Штатами были испорчены после решения американского экс-президента Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Благодаря предстоящему визиту Абдаллы II сотрудничество между Амманом и Вашингтоном должно вернуться в прежнее дружеское русло.

Стоит заметить, что Штаты сами заинтересованы в поддержании тесных связей с иорданской стороной, поскольку страна является одним из немногих союзников на Ближнем Востоке. Так, например, в апреле этого года Абдалла II и Байден уже общались по телефону. Тогда президент США сообщил, что поддерживает двухгосударственное решение израильско-палестинского конфликта. А 21 мая состоялся разговор короля Иордании на эту же тему с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, которая заверила Абдаллу II в возобновлении сотрудничества между их странами.



Помимо беседы с Байденом, в планах Абдаллы II значатся встречи с членами Конгресса на Капитолийском холме.

Напомним, что официальное тесное сотрудничество США и Иордании началось в 2008 году после подписания Меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Соединенные Штаты стали оказывать Иордании экономическую помощь по выводу страны из глобального кризиса. Впрочем, США и ранее финансово помогали Иордании, еще с 1994 года, когда был подписан мирный договор с Израилем. Вливания американских денег весьма важно для поддержания иорданской экономики. Только в 2020 году страна получила от США более 1,5 млрд долларов.

 

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сша иордания
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