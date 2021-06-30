Прямая линия с Владимиром Путиным — главное

Экономика страны, коронавирус, отношения с Украиной — эти и многие другие темы интересовали жителей страны. Россияне спрашивали главу государства о льготной ипотеке, жаловались на разбитые дороги и аварийное жилье, высказывали обеспокоенность ростом цен.

Ценообразование — один из самых актуальных вопросов, на эту тему российскому лидеру поступили десятки тысяч обращений. Российский лидер рассказал, почему отечественные продукты нередко стоят дороже, чем завезенные из других стран.

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Россия является частью глобальной экономики, и на нас это тоже отражается. Причин много: ковидные последствия, сокращения производства, сокращение рабочих мест. <…> Правительство приняло ряд решений по сдерживаю цен на продукты питания, заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные, вопрос идет о других мерах регулирования», — пояснил президент России.

Глава государства также отметил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России.

Затронули россияне и тему кредитов. Владимир Путин накануне подписал закон, который защищает минимальный доход должников.

«Не может ниже определенного предела, ниже прожиточного минимума, не могут с человека сниматься деньги ниже этого предела даже по кредиту», — уверен он.

Коронавирус. Одна из главных тем. Новые мутации, «добровольно-принудительная» вакцинация, отмена массовых событий. Когда ждать четких правил? Владимир Путин раскрыл, что привился отечественной вакциной «Спутник V». Выбор президент России сделал самостоятельно.

«Я все время уже говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие. Общенациональный календарь прививок, он является обязательным. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел. Но депутаты Госдумы не поддержали. Вместе с тем, вторая составляющая закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, эпидемии в отдельных регионах России по рекомендациям главных санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан», — рассказал глава государства.

Политика внешняя. Владимир Путин высказал свое мнение об отношениях России и Украины. Жители страны интересовались, будет ли встреча с Зеленским, а также почему Незалежная не входит в список недружественных стран.

«Я не считаю, что украинский народ недружественный. Я уже много раз говорил об этом. Я считаю, что украинцы и русские — это один народ», — подчеркнул президент России.

Тем не менее, российский лидер разделяет понятия народа и правительства.

«Руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидно. Иначе трудно бы было объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду. А именно, о коренных народах, где русский народ объявляется не коренным на этой территории. Это уму непостижимо», — отметил Владимир Путин.

Прямая линия главы государства в этом году длилась 3 часа 42 минуты, прошла она без аудитории. Напомним, что в 2020-м мероприятие и вовсе отменяли. В ходе трансляции российский лидер ответил на 68 из более чем двух миллионов поступивших вопросов. Тем не менее, Владимир Путин пообещал, что ни одно обращение не останется нерассмотренным.