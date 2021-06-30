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Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:29
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Прага, 30 июня. Западу необходимо установить жесткие условия для пользования газопроводом «Северный поток — 2». Необходимо связать проект с политическим контекстом, заявили в чешских СМИ.

Нужно «выбить стул» из-под «СП-2». Для этого следует сначала достроить его и установить жесткие рамки для пользования, написал чешский журналист Адам Черны.

Вместе с тем нужно не допустить падения Украины в яму после ввода проекта в эксплуатацию. Остановка строительства трубопровода недопустима. Ведь это приведет к искам с требованием компенсации, уточнил журналист.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага намерена наладить отношения с Москвой. Для этого Россия должна проявить заинтересованность, сказал дипломат.

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чехия журналист сп-2
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