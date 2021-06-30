Вакцинация, сдерживание цен, Украина и США: самое главное с прямой линии Путина

В среду, 30 июня, президент РФ Владимир Путин провел ежегодную прямую линию, в ходе которой ответил на самые животрепещущие вопросы россиян. Что важного глава государства рассказал, на какие вопросы отвечал — в материале ФАН.

Коронавирус и вакцины

Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию населения, однако добавил, что власти регионов могут вводить ее для отдельных категорий граждан.

«Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — напомнил лидер страны.

Владимир Путин добавил, что не допустить распространение болезни можно лишь благодаря прививкам. Глава государства призвал россиян в вопросе вакцинации не верить сплетням и слушать лишь специалистов.

«Есть люди с хроническими заболеваниями, в возрасте — так называемые группы риска. Это опасно для жизни, а прививка не опасна. Нет ни одного серьезного осложнения у нас. <…> У нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer», — сказал он.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Поднялся вопрос и о том, что работодатель может уволить сотрудника за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медотвода. Президент прямо заявил, что это незаконно.

«Это незаконно — сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», — сказал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, каким препаратом вакцинировался президент, он ответил, что «Спутником V».

«Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки Верховный главнокомандующий», — добавил Путин, напомнив при этом, что на момент его вакцинации из препаратов были только «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», а также подчеркнул, что и тот, и другой хорошего качества.

Вопрос экономики

Не обошлось и без самой животрепещущей темы — подорожание продуктов и инфляция. Президент рассказал, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет.

«Причин много: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест», — пояснил Путин, добавив, что российские власти принимают меры по сдерживанию цен.

В то же время, по его словам, годовая инфляция в РФ находится на уровне 5,9%. Президент РФ рассчитывает, что в 2021 году инфляция опустится до 5%, однако вернуть ее к целевым значениям в 4% в текущем году, скорее всего, не удастся.

Global Look Press / Oliver Berg / dpa

«У нас инфляция поднялась: была где-то в районе 4%, сейчас поднялась до 5,9%, почти 6%. И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели — к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но, думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться», — сказал он.

Прямая линия не осталась и без традиционных шуток президента. Отвечая на вопрос о налогах на скот, Путин отметил, что надо вводить «налог на голову» тех, кто такие слухи распространяет.

«Налог на голову надо, кстати, ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается», — заявил Путин.

Внутренний туризм тоже был затронут. Главу государства спросили, почему отдых за рубежом, например в Турции, часто дешевле, чем на российских курортах. На это президент ответил, что завышенные цены на внутренний туризм связаны в том числе и с закрытием границ из-за пандемии.

«Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — во всей рыночной экономике это происходит», — пояснил Путин.

Также, обратил внимание президент, раньше слишком мало средств вкладывалось в отечественную туристическую инфраструктуру, потому что граждане предпочитали ездить за границу при первой возможности.

Тема Украины

Отвечая на вопрос о возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин сказал, что сначала надо понять, о чем вообще разговаривать с украинским лидером, так как тот отдал страну «под полное внешнее управление». Все вопросы сегодня решаются в США, Германии и Франции.

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить», — сказал он.

Кроме того, Путин сравнил последствия закона о коренных народах Украины, откуда вычеркнули русских, с оружием массового поражения.

«Ну это вообще просто уму непостижимо. Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными. Что это такое, к чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать, но куда ехать-то — квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, чтоб не чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских», — пояснил он.

Global Look Press / Kremlin Pool

При этом Владимир Путин не считает украинский народ недружественным к России.

«Сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело», — добавил лидер России.

Отношения с США

Путин выразил надежду, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки «войдут в нормальные рамки».

«Я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется <...> приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки», — заявил Путин.

При этом, обратил внимание президент, обороноспособность РФ по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе США.

Соцсети и их возможная блокировка

Президент заявил, что в России не стоит ожидать блокировки соцсетей, признав наличие определенных проблем. Вопрос главе государства адресовал блогер. Президент РФ отметил, что у властей «нет планов» по блокировке соцсетей. При этом Путин призвал уважать российское законодательство.

«Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем. <...> Мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог», — подчеркнул президент России.

Поддержка «Единой России»

Владимир Путин сообщил, что поддерживает «Единую Россию» и будет поддерживать ее в ходе предстоящей избирательной кампании. По его мнению, партия не дает невыполнимых обещаний и не боится принимать непопулярные, но нужные решения.

«В 1990-е годы было принято огромное количество решений на потребу публики, хотя те, кто их принимал, знали, что они неисполнимы. Это обман. «Единая Россия» таким образом себя не ведет», — заявил Путин.

Прямая линия с президентом в этом году длилась 3 часа 42 минуты, за это время Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Всего главе страны поступило около 2,2 миллиона обращений.