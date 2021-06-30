Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:32
17:28
Политика
Небензя назвал обвинения российских инструкторов в ЦАР в докладе ООН безосновательными
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
Все новости

«Вы лучшие»: Путин обратился к российским олимпийцам

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:21
Общество
«Вы лучшие»: Путин обратился к российским олимпийцам
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин встречается с российскими олимпийцами, которые отправятся на игры в Токио, сообщили в пресс-службе Кремля.

Олимпиаду в Японии перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа. Участниками игр станут около 19 тыс. спортсменов, число сопровождающих лиц планируется сократить до 41 тысячи.

«Вся страна будет болеть за наших в Токио, вы лучшие», — заявил президент на встрече с российскими олимпийцами.

Организаторы мероприятия также установили ограничение на число местных зрителей. Соревнования смогут посетить всего десять тысяч человек. Путин считает, что проведение Олимпиады в Токио является важной мировой победой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Вы лучшие»: Путин обратился к российским олимпийцам
путин токио олимпиада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru