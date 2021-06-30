«Вы лучшие»: Путин обратился к российским олимпийцам

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин встречается с российскими олимпийцами, которые отправятся на игры в Токио, сообщили в пресс-службе Кремля.

Олимпиаду в Японии перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа. Участниками игр станут около 19 тыс. спортсменов, число сопровождающих лиц планируется сократить до 41 тысячи.

«Вся страна будет болеть за наших в Токио, вы лучшие», — заявил президент на встрече с российскими олимпийцами.

Организаторы мероприятия также установили ограничение на число местных зрителей. Соревнования смогут посетить всего десять тысяч человек. Путин считает, что проведение Олимпиады в Токио является важной мировой победой.