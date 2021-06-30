Работы по достройке метро в Челябинске начнутся в 2022 году

Челябинск, 30 июня. Строительство челябинского метро начнется в 2022 году, а завершение работ запланировано на 2025 год, заявил губернатор области Алексей Текслер.

Сейчас завершается изыскание, ведется активная работа. В туннелях занимаются специалисты из Москвы. Ожидается, что в следующем году будет окончена непосредственно проектная часть и начнется стройка, сообщил Текслер в эфире телеканала «Россия-24» по окончании прямой линии с президентом.

Российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня обратил внимание на затянувшееся строительство метров Челябинске. Он отметил, что реализация данного проекта потребует капиталовложений более чем на 40 млрд рублей. Президент заверил, что у страны есть такие средства.

К главе государства со своими проблемами обратилось множество россиян. Так, одна пенсионерка рассказала о проблемах с газификацией — трубу к дому никто проводить не торопится: говорят, что нет денег. Путин подчеркнул, что подведение ресурса к домохозяйству должно быть бесплатным для граждан, и пообещал разобраться в ситуации.