Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции

Государственный совет Турции отклонил прошение о приостановке выхода страны из Стамбульской конвенции. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Данное соглашение Совета Европы было открыто для подписания в 2011 году и направлено на борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

В марте текущего года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о выходе республики из конвенции, что вызвало шквал критики со стороны оппозиционных партий, правозащитных организаций и феминистских групп, направивших в высший судебный орган страны прошение об отмене решения президента.

В ответ Эрдоган потребовал рассмотрения дела в 10-й палате Государственного совета, указывая, что 80-я статья Стамбульской конвенции предусматривает выход любой стороны из соглашения в любое время путем уведомления генерального секретаря Совета Европы.

В результате высший орган судебной власти тремя голосами против двух оставил указ президента в силе.

By a vote of 3 to 2, the 10th Chamber of the Council of State has rejected the requests for the stay of execution and annulment of the Presidential decision pulling Turkey out of the Istanbul Convention https://t.co/B5rZl4ic7M pic.twitter.com/NZGzdE4hJ2 — bianet English (@bianet_eng) June 30, 2021

Правозащитные организации в Турции считают, что выход из конвенции станет катастрофой для страны, страдающей от высокого уровня убийства женщин и широкомасштабного насилия по отношению к ним.

В свое время Турция стала первой из 46 стран, полностью подписавших и ратифицировавших документ. После издания указа о выходе из конвенции в марте 2021 года вице-президент Турции Фуат Октай пояснил, что борьба за защиту прав женщин будет продолжена «с сохранением традиционных ценностей».

«Нет необходимости искать лекарство снаружи и подражать другим в достижении этой высшей цели», — заявил он.

Наряду с правозащитными организациями, озабоченность данным «шокирующим» решением выразила и ООН. Верховного комиссара по правам человека Мишель Бачелет отметила, таким образом «Турция сделала большой шаг назад в области продвижения прав женщин».

Turkey: Withdrawal from Istanbul Convention is a pushback against women’s rights, say human rights experts. GENEVA (23 March 2021) – The UN Special Rapporteur on violence against women, the Chair of the Committee on the Elimination of Discrimination a https://t.co/HyeUnF8ua6 pic.twitter.com/pamlKNjIlf — YubaNet (@YubaNet) March 23, 2021

В Анкаре эти действия оправдали тем, что ряд формулировок конвенции, в том числе понятие «гендер», могут быть использованы некоторыми пропагандистскими группами для распространения гомосексуализма, что противоречит семейным и общественным ценностям Турции.