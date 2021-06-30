Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:31
17:28
Политика
Небензя назвал обвинения российских инструкторов в ЦАР в докладе ООН безосновательными
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
Все новости

Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции

Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
Федеральное агентство новостей  / 

Государственный совет Турции отклонил прошение о приостановке выхода страны из Стамбульской конвенции. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Данное соглашение Совета Европы было открыто для подписания в 2011 году и направлено на борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

В марте текущего года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о выходе республики из конвенции, что вызвало шквал критики со стороны оппозиционных партий, правозащитных организаций и феминистских групп, направивших в высший судебный орган страны прошение об отмене решения президента.

В ответ Эрдоган потребовал рассмотрения дела в 10-й палате Государственного совета, указывая, что 80-я статья Стамбульской конвенции предусматривает выход любой стороны из соглашения в любое время путем уведомления генерального секретаря Совета Европы.

В результате высший орган судебной власти тремя голосами против двух оставил указ президента в силе.

Правозащитные организации в Турции считают, что выход из конвенции станет катастрофой для страны, страдающей от высокого уровня убийства женщин и широкомасштабного насилия по отношению к ним.

В свое время Турция стала первой из 46 стран, полностью подписавших и ратифицировавших документ. После издания указа о выходе из конвенции в марте 2021 года вице-президент Турции Фуат Октай пояснил, что борьба за защиту прав женщин будет продолжена «с сохранением традиционных ценностей».

«Нет необходимости искать лекарство снаружи и подражать другим в достижении этой высшей цели», — заявил он.

Наряду с правозащитными организациями, озабоченность данным «шокирующим» решением выразила и ООН. Верховного комиссара по правам человека Мишель Бачелет отметила, таким образом «Турция сделала большой шаг назад в области продвижения прав женщин».

В Анкаре эти действия оправдали тем, что ряд формулировок конвенции, в том числе понятие «гендер», могут быть использованы некоторыми пропагандистскими группами для распространения гомосексуализма, что противоречит семейным и общественным ценностям Турции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
турция стамбульская конвенция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru