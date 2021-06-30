Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:31
17:28
Политика
Небензя назвал обвинения российских инструкторов в ЦАР в докладе ООН безосновательными
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
Все новости

В Израиле показали на видео «попадание» ракеты Sea Breaker в катер Черноморского флота

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:26
Армия
В Израиле показали на видео «попадание» ракеты Sea Breaker в катер Черноморского флота
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Тель-Авив, 30 июня. Специалисты израильской компании Rafael представили анимационный ролик новой крылатой ракеты Sea Breaker, на котором она «поражает» катер советской постройки.

Видеосюжет демонстрирует попадание новой ракетной разработки компании Rafael в катер проекта 1241, с бортовым номером 962. Данный катер сам является носителем управляемого ракетного оружия и построен в 1983 году, однако до сих пор числится в боевом составе российского Черноморского флота.

По заявлению разработчиков Rafael, ракета Sea Breaker способна поражать любые наземные и надводные цели на дистанции до 300 километров.

О разработке в Израиле технологии уничтожения БПЛА с помощью лазера информировал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Израиле показали на видео «попадание» ракеты Sea Breaker в катер Черноморского флота
израиль ракеты катера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru