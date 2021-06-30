В Израиле показали на видео «попадание» ракеты Sea Breaker в катер Черноморского флота

Тель-Авив, 30 июня. Специалисты израильской компании Rafael представили анимационный ролик новой крылатой ракеты Sea Breaker, на котором она «поражает» катер советской постройки.

Видеосюжет демонстрирует попадание новой ракетной разработки компании Rafael в катер проекта 1241, с бортовым номером 962. Данный катер сам является носителем управляемого ракетного оружия и построен в 1983 году, однако до сих пор числится в боевом составе российского Черноморского флота.

По заявлению разработчиков Rafael, ракета Sea Breaker способна поражать любые наземные и надводные цели на дистанции до 300 километров.

О разработке в Израиле технологии уничтожения БПЛА с помощью лазера информировал «Царьград».