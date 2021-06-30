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Лавров шуткой ответил на просьбу журналиста перейти на другое место во время съемки

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:09
Политика
Лавров шуткой ответил на просьбу журналиста перейти на другое место во время съемки
flickr.com  /  МИД России

Анкара, 30 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на просьбу журналиста занять другое место на церемонии фотографирования с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

После официального приветствия российский дипломат с коллегой подошли к флагам государств для совместного снимка. В это время один из корреспондентов обратился к Лаврову с просьбой передвинуться на красную отметку, чтобы не загораживать национальный символ РФ.

«Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать», — с улыбкой ответил глава ведомства.

В ответ представители делегации и журналисты начали смеяться. Чавушоглу отметил, что ему пришлась по вкусу шутка российского политика.

Ранее Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. Темой разговора стала плотина «Возрождение».

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россия турция лавров
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