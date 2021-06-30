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Россия сократила добычу нефти в июне по соглашению с ОПЕК+

Экономика
Россия сократила добычу нефти в июне по соглашению с ОПЕК+
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июня. Российская Федерация быстро восстанавливала добычу нефти, пока не достигла среднесуточных показателей в 1 427 миллионов тонн в сутки.

Такое значение стало актуальным в мае текущего года. После этого, в июне, снижение объемов среднесуточной добычи составило 0,4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Ограничения постепенно ослабевали, начиная с января. Тогда договоренности предполагали послабление на 125 тыс. баррелей в сутки. В период с февраля по апрель — еще на 130 тыс. б/с. Заключенные с ОПЕК+ договоренности предполагают, что Россия в июне добывает не более 9,457 млн б/с. Для июля показатель поднимается до 9,495 млн б/с.

Нефтяные компании постепенно возвращаются к старой модели организации, ориентированной на постоянно повышающийся спрос. Кризис, вызванный коронавирусом, нарушил привычный ход вещей. Российские нефтяники сумели выйти из него без больших потерь.

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россия добыча нефти договоренность ОПЕК+
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