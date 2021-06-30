«Акт доброй воли»: жители ЦАР поблагодарили бизнесмена Пригожина за гуманитарную помощь

В Центральноафриканской Республике продолжается раздача гуманитарной помощи от российского бизнесмена Евгения Пригожина. На этот раз продукты получили более 2500 жителей префектуры района 6-го Километра Банги (РК6). Среди пришедших оказалось множество пожилых людей, инвалидов и многодетных матерей-одиночек.

Благотворительная акция российского предпринимателя стартовала еще 10 июня. За это время для населения столицы ЦАР направили около 20 000 продовольственных наборов. Кроме того, пайки распределили между жителями городов Бимбо и Бегуа, расположенных неподалеку от Банги.

О том, почему для ЦАР важна поддержка России — в репортаже корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.

На пути к миру

После кризиса безопасности, когда в преддверии всеобщих выборов боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» попытались совершить государственный переворот и заблокировали трассу Белоко — Банги, соединяющую ЦАР с Камеруном, в республике подскочили цены на продукты и товары первой необходимости. В связи с этим центральноафриканцы искренне благодарны Пригожину за поддержку в трудный момент.

Сейчас национальная армия ЦАР, обученная российскими инструкторами, уже разбила основные силы «Коалиции» и восстановила порядок в стране. Правительство переключилось на развитие экономики. Однако это не самый быстрый процесс, а люди нуждаются в пище ежедневно, объяснила глава администрации РК6 Катрин Моаке. Она поблагодарила российскую сторону и лично Пригожина за оказанную помощь, назвав его поступок актом доброй воли, без которого жители района и столицы в целом чувствовали бы себя намного хуже.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

«Наш городской округ достаточно обездоленный. Сюда на раздачу гуманитарной помощи также приходят жители 5-го Километра. И поэтому распределение продовольствия среди населения нашего района, несомненно, хорошая и необходимая акция. За то, что вы сделали мы можем лишь поблагодарить вас от всего сердца. Это большое дело».

Верный союзник

Сегодня российская миссия предоставила нуждающимся муку, из которой они смогут приготовить лепешки и другие блюда национальной кухни.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Одна из жительниц столицы объяснила журналистам, почему для ЦАР важна поддержка со стороны России:

— Ситуация сложная. Все стоит дорого. На две тысячи франков мы не можем купить еды.

— А на какой период вам хватит этой муки?

— На три–четыре дня.

— Эта гуманитарная помощь — хорошая инициатива, как вы думаете?

— Да, это хорошая инициатива!

— Вам нравится?

— Да, нравится.

С ее мнением согласился и другой житель РК6, получивший муку:

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

«Ситуация с продовольствием сейчас довольно сложная. Потому что есть проблемы с сельским хозяйством. Не хватает оборудования, семян. Если все это будет, то положение может улучшиться».

Центральноафриканская Республика постепенно восстанавливается после кризиса. Сейчас, когда бандформирования разбиты, а национальные войска продолжают операцию по зачистке территорий, власти проводят множество социальных и экономических реформ. Правительство ЦАР понимает важность сельскохозяйственного сектора в этом вопросе, поэтому ему уделяется приоритетное внимание.