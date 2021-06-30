Леонид Слуцкий может во второй раз возглавить сборную России

Москва, 30 июня. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий претендует на пост наставника сборной России.

Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Бизнес Online». Источник утверждает, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает Слуцкого в качестве одного из кандидатов на замену Станиславу Черчесову, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на Евро-2020.

Наставник «Рубина» эту информацию пока не комментировал. Слуцкий работал в сборной России с 2015 по 2016 год. Он вывел национальную команду на Евро-2016. После вылета с турнира, специалист покинул сборную России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал подумать о кадровых перестановках в национальной команде. Об этом он рассказал в ходе прямой линии.