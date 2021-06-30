Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:31
17:28
Политика
Небензя назвал обвинения российских инструкторов в ЦАР в докладе ООН безосновательными
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
Все новости

Леонид Слуцкий может во второй раз возглавить сборную России

Евро 2020
Леонид Слуцкий может во второй раз возглавить сборную России
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 30 июня. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий претендует на пост наставника сборной России.

Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Бизнес Online». Источник утверждает, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает Слуцкого в качестве одного из кандидатов на замену Станиславу Черчесову, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на Евро-2020.

Наставник «Рубина» эту информацию пока не комментировал. Слуцкий работал в сборной России с 2015 по 2016 год. Он вывел национальную команду на Евро-2016. После вылета с турнира, специалист покинул сборную России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал подумать о кадровых перестановках в национальной команде. Об этом он рассказал в ходе прямой линии.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Леонид Слуцкий может во второй раз возглавить сборную России
Слуцкий футбол спорт сборная россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru