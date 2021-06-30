Свалку возле бурятского поселка Селенгинск ликвидируют в ближайшее время

, 30 июня. Власти Бурятии заявили о ликвидации свалки возле поселка Селенгинск в ближайшее время. О ее существовании стало известно во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках прямой линии к Владимиру Путину обратились россияне, рассказавшие о ситуации в Бурятии. Там недалеко от одного из поселков образовалась свалка. На нее в рамках прямой линии поступила 71 жалоба, рассказали волонтеры. Путин пообещал решить этот вопрос.

В Челябинской области также намерены осуществить рекультивацию. В регионе ликвидируют последствия экологической катастрофы, произошедшей еще в XX веке. На пустующих территориях Челябинской области высадят кустарники и зелень.