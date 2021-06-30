Ученые выяснили, что вымирание динозавров началось еще до падения метеорита

Монпелье, 30 июня. Численность динозавров начала сокращаться еще до падения астероида, заявили палеонтологи Франции, Канады и США.

Астероид упал на планету Земля около 66 млн лет назад. Но, как стало известно, динозавры начали вымирать еще за 10 млн лет до этого периода.

Основой исследования послужил метод моделирования, который запускали несколько сотен раз во избежание ошибок в расчетах. Причиной снижения численности как травоядных ящеров, так и целой группы животных, послужил нестабильный, холодный климат.

Климат на Земле 78 миллионов лет назад был значительно суровее, чем сейчас. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Брюссельского свободного университета.