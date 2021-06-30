Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:30
17:28
Политика
Небензя назвал обвинения российских инструкторов в ЦАР в докладе ООН безосновательными
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
Все новости

Ученые выяснили, что вымирание динозавров началось еще до падения метеорита

Наука
Ученые выяснили, что вымирание динозавров началось еще до падения метеорита
pixabay.com

Монпелье, 30 июня. Численность динозавров начала сокращаться еще до падения астероида, заявили палеонтологи Франции, Канады и США.

Астероид упал на планету Земля около 66 млн лет назад. Но, как стало известно, динозавры начали вымирать еще за 10 млн лет до этого периода.

Основой исследования послужил метод моделирования, который запускали несколько сотен раз во избежание ошибок в расчетах. Причиной снижения численности как травоядных ящеров, так и целой группы животных, послужил нестабильный, холодный климат.

Климат на Земле 78 миллионов лет назад был значительно суровее, чем сейчас. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Брюссельского свободного университета.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые выяснили, что вымирание динозавров началось еще до падения метеорита
ученые астероид динозавры вымирание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru