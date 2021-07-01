Полковник в отставке рассказал, как бороться с телефонными мошенниками

В ходе прямой линии c президентом России Владимиром Путиным пенсионерка из Красноярска пожаловалась на телефонных мошенников, которые обманным путем забирают последние деньги у доверчивых граждан, представляясь сотрудниками банков.

Такая проблема действительно есть, заявил лидер страны. Он отметил, что противодействовать распространению мошенничества должен Центральный банк РФ.

В беседе с ФАН полковник милиции в отставке Евгений Черноусов назвал также другие органы, которые обязаны помочь в решении данной проблемы.

«Сейчас мошенники — это настоящие альфонсы в таком понятии, которые живут за счет других людей — бедных и стариков. Такого не было никогда. Впервые за годы работы в МВД я вижу, как оказалось беспомощно государство в лице правоохранительных органов. До настоящего времени никто не знает, как покончить с этими преступлениями, которые стали номером один по количеству ущерба», — заявил собеседник агентства.

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Евгений Черноусов назвал рост мошеннических схем катастрофой. Каждый может попасться на удочку преступников.

«В статье «Мошенничество» всего до 10 лет лишения свободы. Нужно сделать наказание до 15-20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а если там наступили тяжелые последствия, например смерть, то и до пожизненного», — добавил Черноусов.

Как отметил собеседник ФАН, подобное нововведение позволит снизить количество мошеннических действий.

«Должны быть созданы специализированные подразделения МВД, ФСБ и в прокуратуре, которые бы отвечали за предупреждение, раскрытие и расследование этих преступлений. И эти подразделения должны отчитываться о проделанной работе. Также все преступления должны быть на контроле у лидера государства», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что телефонный аферист, представившийся банковским работником, заставил артистку Большого театра перевести деньги на «безопасный счет». Женщина отдала мошенникам более 352 тыс. рублей.