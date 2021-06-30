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«До сих пор помню»: Путин поделился историей о своем первом учителе

  /   Обновлено: 30 июня 2021 16:44
Общество
«До сих пор помню»: Путин поделился историей о своем первом учителе
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках прямой линии спросили, помнит ли он своих школьных учителей и какой запомнился больше всего.

Глава государства поделился, что хорошо помнит свою первую учительницу Чижову Тамару Павловну.

"У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо", — поделился Путин.

Российский лидер вспомнил и свою классную руководительницу в средних классах, которая преподавала немецкий язык.

"Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс, я до сих пор поддерживаю с ней отношения", — отметил президент.

В ходе прямой линии глава государства ответил на 68 вопросов россиян, некоторые из проблем были решены еще до окончания эфира — главы регионов и муниципальных образований оперативно отреагировали на обращения граждан. Вопрос могли задать все желающие в приложении на мобильном телефоне, через СМС или по телефону студии.

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