Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:30
17:28
Политика
Небензя назвал обвинения российских инструкторов в ЦАР в докладе ООН безосновательными
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
Все новости

Коронавирус «откусил» больше года средней продолжительности жизни в Бразилии

Весь мир
Коронавирус «откусил» больше года средней продолжительности жизни в Бразилии
Globa Look Press  /  Lincon Zarbietti dpa

Бразилиа, 30 июня. Эпидемия COVID-19 в Бразилии спровоцировала падение показателя средней продолжительности жизни. Об этом в своем докладе сообщает издание Nature Medicine.

Согласно данным исследования, проведенного специалистами на основании данных о смертности за 2020 год, было выявлено снижение показателя средней продолжительности жизни на 1,3 года, что отбросило Бразилию к показателям 2012 года.

Однако еще более неутешительная статистика вырисовывается исходя из показателей 2021 года. За первые 4 месяца 2021 года смертность от COVID-19 составила 107% от общих показателей смертности за 2020 год. Таким образом, с начала года продолжительность жизни снизилась на 1,8 года.

«Мы ожидаем снижения таких масштабов, когда у вас есть серьезный шок, который приводит к высокой смертности, например, война или пандемия», — говорит ведущий автор исследования, председатель Департамента глобального здравоохранения и народонаселения в Гарварде, Марша Кастро.

Коронавирус «откусил» больше года средней продолжительности жизни в Бразилии
Global Look Press  / Brayan Martins / Keystone Press Agency

Бразилия толкнулась с тяжелыми последствиями пандемии. Власти страны сообщили о более, чем 514 тысячах смертельных случаев COVID-19. По этому показателю Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США, которые в ходе пандемии потеряли 604 тысячи человек.

Тяжелая эпидемическая ситуация спровоцировала массовые акции протеста против президента страны Жаира Болсонару, которого граждане обвиняют в отсутствии эффективных мер против эпидемии. В настоящее время Сенат Бразилии проводит расследование действий правительства и президента в условиях пандемии, что теоретически может стать поводом для импичмента Болсонару.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Коронавирус «откусил» больше года средней продолжительности жизни в Бразилии
бразилия продолжительность жизни covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru