Коронавирус «откусил» больше года средней продолжительности жизни в Бразилии

Бразилиа, 30 июня. Эпидемия COVID-19 в Бразилии спровоцировала падение показателя средней продолжительности жизни. Об этом в своем докладе сообщает издание Nature Medicine.

Согласно данным исследования, проведенного специалистами на основании данных о смертности за 2020 год, было выявлено снижение показателя средней продолжительности жизни на 1,3 года, что отбросило Бразилию к показателям 2012 года.

Однако еще более неутешительная статистика вырисовывается исходя из показателей 2021 года. За первые 4 месяца 2021 года смертность от COVID-19 составила 107% от общих показателей смертности за 2020 год. Таким образом, с начала года продолжительность жизни снизилась на 1,8 года.

«Мы ожидаем снижения таких масштабов, когда у вас есть серьезный шок, который приводит к высокой смертности, например, война или пандемия», — говорит ведущий автор исследования, председатель Департамента глобального здравоохранения и народонаселения в Гарварде, Марша Кастро.

Global Look Press / Brayan Martins / Keystone Press Agency

Бразилия толкнулась с тяжелыми последствиями пандемии. Власти страны сообщили о более, чем 514 тысячах смертельных случаев COVID-19. По этому показателю Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США, которые в ходе пандемии потеряли 604 тысячи человек.

Тяжелая эпидемическая ситуация спровоцировала массовые акции протеста против президента страны Жаира Болсонару, которого граждане обвиняют в отсутствии эффективных мер против эпидемии. В настоящее время Сенат Бразилии проводит расследование действий правительства и президента в условиях пандемии, что теоретически может стать поводом для импичмента Болсонару.