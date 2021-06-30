Малькевич подаст в Роскомнадзор жалобу на Facebook за удаление своего аккаунта

Москва, 30 июня. Администрация соцсети Facebook без объяснения причин удалила аккаунт общественника Александра Малькевича, о чем он сообщил в Telegram-канале.

Общественник неоднократно поддерживал законопроект о необходимости IT-компаний, работающих с аудиторией из РФ, открывать там свои представительства.

Малькевич прикрепил скриншот экрана, где сказано об удалении пользователя, не имеющего права на регистрацию. Общественник подчеркнул, что пожалуется в Роскомнадзор, который может эффективно отстаивать права россиян. По мнению Малькевича, администрация Facebook ему отомстила.