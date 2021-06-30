Сатановский раскритиковал Викторию Боню за призывы отказаться от вакцинации

Москва, 30 июня. Политолог считает, что на поведение Бони повлияла роскошная жизнь в Монако.

Российский политолог Евгений Сатановский жестко раскритиковал всех, кто выступает против вакцинации от коронавируса. Первыми попали под раздачу звезды российской эстрады, ряды которых возглавила экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня. Сатановский считает, что теледива почувствовала вседозволенность, пишет «Экономика сегодня«.

Стоит напомнить, что распространение нового мутировавшего штамма коронавируса из Индии подстегнуло человечество к необходимости вакцинироваться, о чем и сообщили власти. Вслед за этим появились и те, кто принялся саботировать данный процесс. Эксперт недоумевает, откуда у людей в головах появляются мысли о планах Билла Гейтса по чипированию. Он объяснил, что сторонники такой теории вряд ли интересны кому-то в качестве рабов, но именно они и боятся пленения душ и всего остального.

«Возможно, господь все же проводит некоторое разделение по пастве своей. Бараны на тот свет, а те, кто поумнее, имеют шансы на выживание. Дальше каждый сам кузнечик своего счастья», — указал Сатановский.

Больше всего эксперта возмущает поведение Виктории Бони. Не так давно девушка вступила в заочный конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым, который ранее жестко высказался об интеллекте звезды.

Девушка в ответ пообещала плюнуть в лицо журналисту при следующей встрече.

По мнению Сатановского, поведение Бони связано напрямую с ее успешным материальным благосостоянием, благодаря чему она чувствует вседозволенность.

«Сию девицу в XVIII веке назвали бы непотребно и погнали в присущее такого рода девицам заведение. А здесь открытая интернет-площадка. Когда человек в Монако живет, то он, вроде как, при деньгах, и ему все можно. И вот она рвется биться с проклятым Гейтсом и вакцинацией. То ли губы пчелы накусали, то ли ботокса по два литра в каждую закачано. Ужас. Но чем оно осталось, тем оно и было. Можно смело в министры культуры, как и весь «Дом-2». Это прачечная? Нет, это офис. Здесь сидят Собчак, Бузова, Боня, Глеб Клубничка и остальные», — заявил Сатановский в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Напомним, теледива живет в Монако. Виктория Боня переехала сюда после того как вышла замуж за миллионера из Ирландии. После развода девушка осталась жить в европейском княжестве,оставив лишь единственную ниточку связи с родиной — социальные сети. Недавно актриса заявила, что скоро ее снова можно будет увидеть на телевидении, но название программы она так и не уточнила.

Ранее экс-участница «Дом-2» рассказала о голодовках и чистке организма ради молодости.