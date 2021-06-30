Объемы авиаперевозок в России выросли в 1,5 раза по сравнению с январем

Москва, 30 июня. Число воздушных перевозок в России увеличилось в 1,5 раза в сравнении с январем текущего года, сообщил источник в Росавиации.

Только за май было перевезено 16,7 млн пассажиров, 15,3 из них — по внутренним направлениям. Темпы роста международных авиаперевозок идут медленнее на фоне ограничений по коронавирусу в большинстве стран мира, объяснил источник Росавиации в комментарии Федеральному агентству новостей.

Россия продолжает возобновлять рейсы в другие государства, исходя из эпидемиологической обстановки. С 28 июня РФ открыла границы с Бельгией, Ирландией, Кипром, США, Северной Македонией, Болгарией, Италией и Иорданией.