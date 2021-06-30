Эксперты оценили перспективы авто на водороде и топливных элементов в России

Будущее водородных топливных элементов (ВТЭ) в мире в целом сомнительно, если отечественным разработчикам не удастся справиться с несколькими серьезными недостатками этих источников энергии. Об этом в интервью ФАН заявили ученые Сколковского университета науки и технологий.

Руководитель лидирующего исследовательского центра 5G при Сколковском университете науки и технологий (Сколтех) Виталий Шуб считает такие источники энергии крайне дорогостоящими.

«Любой эффективный водородный топливный элемент на платиноидах — достаточно дорогое удовольствие. У серийных водородных автомобилей, например, масса платины в топливном элементе доходит до 300 граммов. Это чудовищно дорого. Реальной замены ей нет, а мировые запасы ее крайне ограничены», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в мире постепенно отказываются от идеи использования водородных топливных элементов в электромобилях.

«Тренд в мире на водородомобили закончился. Их было выпущено всего два — Toyota Mirai и Honda FCX Clarity, и их выпуск официально прекращен. Кроме всего прочего, поскольку «выхлопом» водородного топливного элемента является водяной пар, его замерзание при отрицательных температурах создает дополнительные технические проблемы», — добавил Шуб.

Он отметил, что водородные топливные элементы вполне могут рассматриваться для создания железнодорожных локомотивов, тягачей и самолетов, так как в этом случае речь идет о мелкосерийном производстве. Но и для них остаются нерешенными вопросы диффузии крайне мелких молекул водорода, способных проникать через большинство металлов, вызывая их последующее разрушение, а также взрывоопасность этого вещества. В качестве примера он привел взрыв германского водородного цеппелина «Гинденбург» в США в 1936 году.

sk.ru / Официальный сайт Фонда «Сколково»

Заместитель директора Центра добычи углеводородов, профессор Сколтеха Алексей Черемисин отметил, что большинство таких задач решаемы с инженерной точки зрения.

«Сейчас комплексная работа по оптимизации топливных элементов ведется не только нами. Специалисты разрабатывают решения, которые позволят сделать их менее горячими: сделать хранение водорода в автомобилях более безопасным, в том числе с помощью методов, когда идет абсорбция на поверхность, чтобы не было слишком большого сжатия газа», — объяснил Черемисин.

Он добавил, что сегодня остается открытым вопрос быстрой разрядки двигателей с водородными топливными ячейками.

«Если машину в холодном климате оставить на улице, она быстро разрядится, нужно будет тратить энергию на подогрев, но все равно из-за этого будет разряжаться аккумулятор. Если мы представим, что мы все машины заменим, у нас будут гигантские потери энергии», — пояснил свою точку зрения ученый.

Собеседник агентства убежден, что решение этой проблемы еще предстоит найти. А вот для сокращения рисков взрывов, по словам Черемисина, технологии уже есть.

«У нас сейчас уже достаточно много машин ездит на газомоторном топливе — это фактически сжатый метан. Просто необходимо делать устройства, которые позволяли бы предотвратить взрыв — систему автоматических клапанов, которая при аварии перекрывает баллон. Да, такие риски возникают, но с ними можно бороться за счет более высокотехнологичных решений», — констатировал представитель Сколтеха.

Профессор подчеркнул, что Центр добычи углеводородов уже реализуют несколько проектов по совершенствованию водородных топливных элементов, которые в перспективе также смогут заинтересовать потребителей за рубежом.

Ранее инженер Сколковского института науки и технологий, гендиректор одной из компаний-резидентов Евгений Ерхан заявил ФАН, что водород сложно и дорого производить, а его эксплуатация крайне опасна.